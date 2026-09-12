¡Heroina de Chile! Stephanie Vaquer vence a Live Morgan en Santiago y es la nueva Campeona Mundial de la WWE

En una lucha emotiva, donde el público jugó un rol fundamental, la chilena Stephanie Vaquer se convirtió en la nueva campeona Mundial Femenina de la WWE.

Todo comenzó en la entrada de la chilena al Arena Santiago, donde todos quienes acudieron al recinto recibieron a la oriunda de San Fernando con un juego de luces con los colores de la bandera chilena.

El estadio se quería venir abajo con el ingreso de Vaquer, la gente se rindió y gritó a todo pulmón alentando a la chilena. El público ya entraba en combate. La batalla de Santiago prometía.

Morgan, en tanto, parecía disfrutar los abucheos que dejaban sordo a quien los escuchara, disfrutaba su rol de mala de la película. Vaquer, por su parte, disfrutaba el recibimiento en su casa

La pelea fue rápida, técnica y emotiva al 100%, con el público chileno gritando a todo pulmón a favor de Vaquer, que sacó toda su garra para quedarse con el triunfo.

Hubo momentos donde parecía que Morgan retenía, pero la chilena no se rindió, y con el apoyo del público, logró derrotar a miembro del Día del Juicio y alzarse con la máxima presea.

El estadio con el conteo de tres se vino abajo. Ya no quedaba voz, pero si corazón para alentar a la chilena. La celebración fue al 100%. Algunos lloraban, otros aplaudían y gritaban, cada uno celebró a su manera.

Un día inolvidable para Chile, con una organización de lujo que ahora pide otro paso. Un PPL en Chile, un gran evento, el país se lo merece.