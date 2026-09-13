Kast tras participar en el Te Deum evangélico: “Tenemos que salir adelante juntos”

Este domingo, el Presidente José Antonio Kast participó de su primer Te Deum con el mundo evangélico, ceremonia que se realizó en la Catedral Evangélica de Chile, en la comuna de Estación Central.

Kast llegó cerca de las 11:00 horas a la comuna de la Región Metropolitana, acompañado de la primera dama, María Pía Adriasola.

Al finalizar la tradicional ceremonia, el mandatario sostuvo que “más allá de nuestras diferencias, en el mes de la patria, un llamado a la reconciliación y la esperanza”.

Consultado por el diagnóstico sobre el momento de seguridad y económico realizado por el obispo Héctor Cancino del Valle, el mandatario reconoció las dificultades que enfrenta el país y sostuvo que “pasamos por un momento duro, pero tenemos que salir adelante juntos”.

El llamado a la esperanza es lo más recojo, a reencontrarnos y reconstruir nuestra nación, más allá de las dificultades en tema de seguridad, en tema de empleo, en tema de vivienda”, agregó.

Finalmente, el Presidente se refirió al momento político y al desafío de tender puentes, destacando la importancia de avanzar en unidad. En ese sentido, sostuvo que “desde que asumí como presidente, he señalado que buscamos la unidad nacional, la unidad en la población, la unidad en el Congreso, y creo que hemos tenido apoyos en todas aquellas materias que van en beneficio de nuestros compatriotas”