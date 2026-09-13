Detienen a soldado israelí por efectuar disparos en aldea palestina mientras estaba fuera de servicio

El Ejército de Israel (FDI) informó este domingo que un soldado fue detenido y suspendido de sus funciones después de efectuar disparos mientras se encontraba fuera de servicio en la aldea palestina de Al Mughayyir, al norte de Ramala, en Cisjordania ocupada.

Según informó la Agencia EFE, el militar quedó bajo custodia de la Policía del Distrito de Judea y Samaria y fue trasladado para ser interrogado mientras se investigan las circunstancias del episodio.

“El soldado fue detenido (…) y trasladado para ser interrogado y esclarecer las circunstancias del incidente. Ha sido suspendido de sus funciones a la espera de la conclusión de la investigación”, señalaron las FDI en un comunicado.

De acuerdo con la versión entregada por el Ejército israelí, sus tropas habían acudido en varias ocasiones durante el sábado a la zona de Al Mughayyir después de recibir reportes sobre enfrentamientos entre palestinos y colonos israelíes.

Las FDI sostuvieron que durante estos incidentes se registraron lanzamientos de piedras contra sus efectivos.

Posteriormente, el Ejército recibió una alerta sobre otro supuesto lanzamiento de piedras contra el soldado que se encontraba fuera de servicio en las afueras de la localidad.

“El soldado respondió efectuando disparos; en ese momento no había otros soldados de las FDI presentes en el lugar”, indicó la institución.

Según la versión militar, no se registraron personas heridas producto de esos disparos.

Otro episodio bajo investigación en Cisjordania

El caso se conoce después de otro incidente ocurrido el sábado en la localidad palestina de Faqqu’a, cerca de Yenín, donde un soldado israelí fue registrado en video cuando disparó contra un palestino durante una incursión de colonos en el sector.

En ese caso, el hombre resultó herido en una pierna y las propias FDI anunciaron una investigación para determinar si el militar infringió los protocolos para este tipo de situaciones.

El Ejército sostuvo que el uso de fuego real “podría haberse apartado” de las normas aplicables, tanto por la cantidad de disparos como por la forma en que se desarrolló la acción.

Según cifras del Ministerio de Salud palestino citadas por EFE, 100 palestinos han muerto durante 2026 en Cisjordania ocupada por disparos de fuerzas israelíes o de colonos.