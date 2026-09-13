Santiago tendrá un importante alza en las temperaturas previo a las Fiestas Patrias

La influencia de una dorsal en altura, junto con las altas presiones en superficie, traerán un importante cambio en las temperaturas durante los días previos a las Fiestas Patrias.
Según el pronóstico de Meteored, este lunes 14 Santiago amanecerá con nubosidad, para luego dar paso a cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, se estima que las máximas podrían alcanzar los 26 °C, mientras que las mínimas llegarían a 3 °C.
Para el martes y miércoles se espera un importante aumento de las temperaturas máximas, que podrían superar los 27 °C en algunos sectores de la región Metropolitana. Por su parte, las mínimas bordearían los 6 °C.
Finalmente, para el jueves 17, en plena víspera de los feriados del 18 y 19 de septiembre, se espera un leve descenso de las temperaturas, con máximas que alcanzaría los 24°C.
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