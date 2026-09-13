“De pacientes para pacientes”: Guía sobre cáncer triple negativo recorre hospitales y centros oncológicos

Una guía gratuita creada por pacientes busca entregar orientación a mujeres que reciben un diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, mediante información sobre conceptos, tratamientos y distintas etapas que pueden enfrentar durante el proceso.

Se trata de “Mariposas de Amor. Guía del Viaje: Cáncer Triple Negativo”, iniciativa desarrollada por la agrupación Triple Negativa, Siempre Positivas con apoyo de especialistas.

De acuerdo con información entregada por la organización, la publicación fue concebida “de pacientes para pacientes” ante la necesidad de contar con información accesible después de un diagnóstico que puede implicar biopsias, estudios genéticos, medicamentos y múltiples decisiones médicas.

Guía ha sido distribuida en distintas regiones

Desde abril, ejemplares de la publicación han sido entregados de manera gratuita en hospitales, centros oncológicos, municipios y otras instituciones del país.

Entre los recintos mencionados por la agrupación se encuentran el Instituto Nacional del Cáncer, el Centro Oncológico de Puerto Montt, el CDT de La Serena, Bradford Hill en Santiago y Antofagasta y el Centro Oncológico del Norte.

También se han efectuado entregas en las municipalidades de Huechuraba y Lo Espejo, además del Congreso Nacional. La organización indicó que la distribución continuará hacia nuevos centros y territorios.

“Información cuando más se necesita”

La agrupación precisa que el material no pretende reemplazar las indicaciones médicas ni la relación de las pacientes con sus equipos tratantes.

Su objetivo es facilitar la comprensión del proceso, explicar conceptos fundamentales y permitir que las pacientes lleguen mejor preparadas a consultas en las que deben recibir una gran cantidad de información.

“Cuando te dicen que tienes cáncer, y particularmente cáncer de mama triple negativo, aparecen el miedo y cientos de preguntas. Esta guía traspasa experiencias y tiene el valor que sólo una paciente puede comprender”, señaló Ana María Araya, fundadora y presidenta de Triple Negativa, Siempre Positivas.

Araya agregó que el material también busca servir de apoyo para las familias, los equipos de salud y las redes cercanas a las pacientes.

Qué caracteriza al cáncer de mama triple negativo

Según explica el documento, este subtipo de cáncer de mama no expresa los receptores hormonales de estrógeno y progesterona ni HER2, característica que determina alternativas terapéuticas diferentes respecto de otros tipos de cáncer de mama.

Por esa razón, la agrupación destaca la importancia de que cada paciente pueda comprender su diagnóstico y las alternativas que podrían corresponder según su caso.

“No queremos que este libro se quede guardado en una oficina. Queremos que llegue a las manos de la mujer que acaba de recibir su diagnóstico, cuando todavía no entiende bien qué está pasando y necesita una primera orientación para comenzar a recorrer este camino”, sostuvo Araya.