Carabineros detiene a hombre tras hallar restos de perro sobre parrilla improvisada en La Pintana

Carabineros detuvo este domingo a un hombre adulto luego de ser sorprendido faenando a un perro en plena vía pública en la comuna de La Pintana.

De acuerdo con información publicada por 24 Horas, el procedimiento se desarrolló a las 13:27 horas en la intersección de avenida Lo Martínez con Pedro Prado, tras denuncias realizadas por vecinos del sector.

Según los antecedentes entregados, residentes alertaron a la Central de Comunicaciones sobre la presencia de un sujeto que realizaba la acción en la vía pública.

Restos del animal estaban sobre una parrilla improvisada

Al llegar al lugar, personal policial constató la situación y sorprendió al individuo mientras mantenía restos del animal sobre una parrilla improvisada.

En el sitio fueron incautados como evidencia extremidades, la cabeza, piel e intestinos del perro.

Carabineros procedió entonces a detener al sujeto, quien se encontraba en situación de calle, por el delito de maltrato animal.

El detenido fue trasladado hasta una unidad policial, mientras que los antecedentes del procedimiento fueron informados al Ministerio Público.

La Fiscalía dispuso que las diligencias quedaran a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).