Mujer de 82 años es detenida por robos en Meiggs: Registraba antecedentes de hace más de cinco décadas

Carabineros detuvo a una mujer de 82 años en el barrio Meiggs, ubicado en la comuna de Santiago, tras ser sorprendida robando celulares.

De acuerdo con Chilevisión, Silvia Gómez Muñoz tiene antecedentes policiales desde hace más de 50 años, ya que su primer registro por hurto data de 1972.

A esto se suma que formaría parte de una banda delictiva integrada en su mayoría por mujeres, dedicada al robo de teléfonos y billeteras, entre otros objetos.

La adulta mayor había sido detenida el 26 de abril por robo por sorpresa y volvió a ser aprehendida por funcionarios policiales luego de que el citado medio captara cómo le robó el celular a una mujer con coche de bebé.

Tras ello, Gómez intentó vender los aparatos a un comerciante de la calle Salvador Sanfuentes. Allí fue arrestada por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Tercera Comisaría, que seguía los pasos de la mujer y de la banda desde hacía algún tiempo.

En el procedimiento también se detuvo a la locataria Susana Cortés, quien presuntamente recibía los celulares sustraídos por la imputada y ya contaba con antecedentes por robo por sorpresa.

Ambas quedaron sujetas a las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.