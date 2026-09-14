Fiestas Patrias 2026: ¿Quién obtuvo el primer lugar en “La Batalla del Anticucho” en Providencia? Revisa aquí a los ganadores

En la antesala de Fiestas Patrias, durante este lunes se disputó “La Batalla del Anticucho”, certamen organizado por la Municipalidad de Providencia.

Los finalistas, La Parrilla del Chef y Damajuana, presentaron sus propuestas en el tradicional local Donde Zacarías, ubicado en Terrazas San Cristóbal, ante un jurado integrado por el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio; el empresario gastronómico Zacarías Alarcón; y la cocinera, periodista y creadora de contenido Dalal Halabi.

El sabor, la sazón, la calidad y cocción de los ingredientes, junto con la técnica y presentación, fueron los criterios evaluados para determinar al ganador.

“Quiero agradecer a ambos restaurantes por su participación en la final. Fue una competencia muy estrecha: evaluamos diversos factores y finalmente, por apenas 0,12 puntos, se impuso La Parrilla del Chef con un tradicional anticucho de medio kilo. Estaba realmente espectacular y, además, es ideal para compartir… aunque para quienes tienen más apetito, quizás no tanto”, destacó el jefe comunal, Jaime Bellolio.

El primer lugar lo obtuvo La Parrilla del Chef con su “Anticucho de medio kilo”, una propuesta tradicional que combina generosos trozos de lomo liso premium y pechuga deshuesada con vegetales frescos, cebolla y pimentón, asados a la parrilla para lograr su característico toque ahumado.

Martín Flores, representante del establecimiento ganador, expresó: “Estamos muy agradecidos por esta oportunidad y por el impulso que se le da al sector gastronómico mediante estas iniciativas”.

El segundo lugar recayó en Damajuana con su “Juanticucho”, una propuesta de autor que reúne vacuno, cerdo, pollo, jabalí, ciervo y conejo en una sola brocheta, rescatando diversas carnes de la tradición culinaria chilena.

Daniel Céspedes, representante de Damajuana, destacó que “si bien esta vez no logramos el primer lugar, nos vamos muy satisfechos por la experiencia y por construir comunidad. Consideramos fundamental esa colaboración para promover la cocina chilena y posicionarla en el lugar que merece”.

¿Qué se necesita para preparar un buen asado?

Durante el encuentro, los miembros del jurado compartieron recomendaciones para la elaboración de un buen anticucho.

Dalal Halabi comentó: “Me gusta que el anticucho sea variado y ojalá combine distintos tipos de carne (vacuno, pollo, cerdo y longaniza) para lograr un sabor equilibrado. Es clave que incorpore cebolla y pimentón, ya que aportan humedad durante la cocción, y que el aliño no opaque el sabor natural de la carne”.

Por su parte, Zacarías Alarcón enfatizó que el secreto está en “contar con una buena parrilla y la destreza del parrillero”, agregando que la preparación debe “ser mixta e incluir tanto proteínas como vegetales”.

Programación de actividades en Providencia

“La Batalla del Anticucho” convocó a restaurantes, bares, parrilladas y cocinerías de Providencia, los cuales presentaron versiones que abarcaron desde recetas tradicionales y de autor hasta alternativas vegetarianas y veganas.

Por último, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, invitó a celebrar Fiestas Patrias en la comuna: “Tenemos distintas actividades que hemos hecho a nivel de nuestros barrios, así como también vamos a tener nuestra Fonda Lady Inés, en su segunda edición, que va a partir el día 17 de septiembre, y se extenderá los días 18, 19 y 20 de septiembre”.