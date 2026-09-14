Enel responde por eventuales cobros irregulares asociados a medidores tras cargos formulados por la SEC: “Se detectó en casos acotados”

Enel Distribución se refirió a los cargos formulados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por eventuales incumplimientos a la normativa eléctrica, relacionados con medidores que continuaban registrando consumo de energía aun cuando no existían artefactos eléctricos conectados o en funcionamiento en las viviendas.

Desde Enel señalaron que “los medidores identificados cuentan con todas las certificaciones exigidas por la normativa eléctrica vigente. Se detectó, en casos acotados y bajo condiciones específicas, que algunas instalaciones interiores de clientes podrían generar que ciertos medidores convencionales registraran consumos de energía, incluso sin carga conectada”.

Por lo anterior, ante esta situación, informaron que implementaron un plan de acción que contempla la revisión de los casos detectados y la adopción de las medidas necesarias para su regularización.

Además, sostuvieron que la situación fue informada a la autoridad competente.

Los antecedentes del caso

El caso se remonta a una investigación de la SEC, luego de denuncias por cobros excesivos presentadas por familias de viviendas sociales de la comuna de Pudahuel.

En el marco de las fiscalizaciones, Enel informó a la SEC que había detectado esta anomalía en medidores de la marca Nansen, cuyo universo alcanzaría a más de 56 mil unidades instaladas en su zona de concesión.

Durante una inspección realizada por profesionales de la SEC en los condominios Las Golondrinas y El Laurel, ubicados en Pudahuel, se comprobó que algunos de estos medidores seguían avanzando y registrando energía, pese a que el interruptor general del tablero eléctrico del departamento se encontraba abierto. Esto significa que los equipos registraban consumos aunque las cargas eléctricas de las viviendas estaban completamente desconectadas.

La fiscalización también detectó que, después de conocerse la anomalía, brigadas de la empresa habían efectuado un nuevo conexionado del conductor neutro de algunos medidores, distinto al especificado técnicamente por el fabricante en su manual. Esta actuación se realizó pese a que la SEC había instruido a Enel presentar y ejecutar un plan de reemplazo de los equipos con anomalías.

La Superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, señaló que “las familias tienen derecho a recibir una facturación basada en consumos reales y correctamente medidos. No es aceptable que un equipo continúe registrando energía cuando no existe consumo en la vivienda, porque ello puede traducirse directamente en cobros que no corresponden”.

“Hemos instruido a Enel suspender la facturación asociada a estos medidores, no efectuar cortes por eventuales deudas y reemplazar los equipos con anomalías. La empresa debe identificar a todos los clientes involucrados y adoptar las medidas necesarias para corregir esta situación, mientras la SEC continúa desarrollando el procedimiento administrativo y las fiscalizaciones correspondientes”, explicó.

¿Qué debe hacer ahora Enel?

La formulación de cargos por parte de la SEC da inicio a un procedimiento sancionatorio, en el cual Enel Distribución dispone de 15 días hábiles, contados desde la notificación, para presentar sus descargos. Una vez analizados esos antecedentes, el organismo determinará las responsabilidades y eventuales sanciones que correspondan.

Como parte de las diligencias desarrolladas, la SEC requirió a los organismos que participaron en la certificación y verificación de estos medidores la entrega de todos los antecedentes técnicos, certificados de aprobación, informes y registros de ensayo, verificaciones de exactitud y demás documentación necesaria para revisar la trazabilidad completa de dichos procesos.

Asimismo, como medida preventiva, la SEC prohibió transitoriamente la comercialización de los medidores marca Nansen, modelo N12U01, correspondientes a las partidas investigadas, y ordenó su retiro del comercio mientras se desarrolla la investigación.