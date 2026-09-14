Mónica Rincón por muerte de 16 adultos mayores en Pitrufquén: “El abandono al que se somete a buena parte de los mayores es inaceptable”

En rigor, no fue un accidente la muerte de 16 adultos mayores en Pitrufquén. Que se entienda bien lo que quiero decir. No me refiero a que el incendio haya sido provocado o que alguien haya querido que estas personas murieran. No.

Pero hay dos razones que no permiten calificarlo como un simple accidente. La primera: este lugar no tenía autorización para funcionar. La segunda: no es primera tragedia así y hay cientos de denuncias sobre la precariedad de estos lugares.

Este sitio sí había sido fiscalizado. Alguna autoridad deberá responder, ¿no? La sostenedora pidió, con lágrimas en los ojos, que tuvieran piedad. Aunque pueda dolerle, me parece una vergüenza que lo diga. Aquí hay 16 vidas que se perdieron.

Chile no puede mirar para el lado. Ni en el discurso de los políticos los adultos mayores son prioridad, con suerte y muchas veces en el papel; los niños.

Son demasiadas las familias que, pudiendo actuar distinto, abandonan a sus abuelos. Otras, con desesperación, intentan cuidarlos sin tener los medios porque el dinero no alcanza y no existe un sistema de cuidados. Y nadie cuida a quienes cuidan.

Que no se diga que la tragedia de Pitrufquén no se vio venir. Hay tantas alertas: como esos 800 adultos mayores que permanecen en hospitales, aun teniendo el alta, porque no tienen dónde ir.

Ninguno de nosotros es ni de cerca perfecto; todos podemos hacer más por cuidar y acompañar. Pero el abandono al que se somete a buena parte de los mayores es inaceptable; las condiciones miserables en las que muchos quedan son un insulto a vidas dedicadas a otros y a nuestro país.

La pregunta lacerante que recuerdan en fundaciones dedicadas al Alzheimer es válida para todos en relación a los adultos mayores: ¿ellos nos olvidan o nosotros a ellos?