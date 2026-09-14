iOS 27 ya está disponible para iPhone: ¿Cómo descargarlo y cuáles son los modelos compatibles?

Apple comenzó este lunes 14 de septiembre el despliegue de iOS 27, la nueva versión del sistema operativo para sus teléfonos.

La actualización incorpora nuevas funciones de Apple Intelligence, mejoras de rendimiento y cambios en el diseño, además de nuevas herramientas de seguridad para niños y adolescentes.

Entre las principales novedades se encuentra Siri AI, una nueva versión del asistente virtual de Apple que incorpora comprensión del contexto personal, conocimiento más amplio y la capacidad de realizar acciones dentro de distintas aplicaciones.

¿Cómo descargar iOS 27?

La nueva actualización de iOS se puede descargar de manera gratuita desde Configuración > General > Actualización de software.

¿Qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 27?

Todos los modelos de iPhone compatibles con iOS 26 también podrán actualizar a iOS 27 . La lista contempla desde el iPhone 11 en adelante, además del iPhone SE de segunda generación y posteriores.

. La lista contempla desde el iPhone 11 en adelante, además del iPhone SE de segunda generación y posteriores. Los nuevos iPhone Duo , iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max , en tanto, incorporarán el sistema operativo de fábrica .

, y , en tanto, . En el caso de Apple Intelligence y Siri AI, los requisitos son más específicos: estas funciones estarán disponibles en el iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max y en los modelos de la familia iPhone 16 en adelante. Algunas de las herramientas más avanzadas, además, estarán restringidas a dispositivos con mayor capacidad de memoria.

Siri AI y las novedades de Apple Intelligence

Una de las principales novedades de iOS 27 es Siri AI, una versión renovada del asistente de Apple que está integrada con el iPhone y otros dispositivos de la compañía.

La herramienta puede comprender el contexto personal a partir de información como mensajes, correos electrónicos y fotografías. También puede responder preguntas relacionadas con lo que aparece en pantalla y buscar información actualizada en internet.

Siri AI también se integra con la cámara del iPhone para entregar información y realizar acciones a partir de lo que el usuario está viendo. Además, una nueva función permite describir lo que se necesita para generar un borrador o ayudar a mejorar un texto.

Por ahora, Siri AI comenzó a implementarse en versión beta en inglés. Apple informó que el soporte para español llegará en octubre, junto con francés, japonés, coreano y portugués.

Nuevas funciones para padres y niños

iOS 27 también incorpora nuevas herramientas de control parental y una experiencia rediseñada para Tiempo de uso.

Entre las novedades se encuentra un nuevo proceso de configuración de cuentas infantiles, que permite establecer medidas de protección según la edad y definir a qué aplicaciones pueden acceder los menores.

Además, la función “Ask to Browse” permite solicitar autorización de los padres antes de que los niños accedan a un nuevo sitio web en Safari.

Las herramientas de seguridad también incorporan detección de contenido gráfico o violento en imágenes y videos compartidos, mientras que Tiempo de uso ofrece una vista general del uso del dispositivo y permite establecer límites diarios para aplicaciones de entretenimiento, juegos y redes sociales.

Más rendimiento y cambios en el diseño

Apple también promete mejoras de rendimiento con iOS 27. Según la compañía, las aplicaciones pueden abrirse hasta un 30% más rápido y las fotografías pueden cargar hasta un 70% más rápido después de ser tomadas.

AirDrop también recibe mejoras y las transferencias pueden ser hasta un 80% más rápidas, de acuerdo con las pruebas realizadas por Apple.

En cuanto al diseño, iOS 27 incorpora nuevos ajustes para Liquid Glass, que permiten personalizar su apariencia mediante una opción en Configuración. Los usuarios pueden modificar el nivel de transparencia del diseño, desde un aspecto más translúcido hasta uno completamente teñido.

Además, Apple incorporó nuevas funciones de Apple Intelligence en aplicaciones como Fotos y Safari, junto con mejoras en la búsqueda de Spotlight, Fotos y Mail.