Presidente Kast entrega mensaje en la antesala de las Fiestas Patrias: “Después de la tormenta siempre sale el sol”

En la antesala de las Fiestas Patrias, el Presidente José Antonio Kast entregó un mensaje a la ciudadanía.

Durante su cadena digital, el Mandatario hizo un reconocimiento a los distintos profesionales, agricultores y pescadores, además de destacar la labor que cumplen Bomberos, Carabineros y las Fuerzas Armadas en el país.

Luego, planteó una reflexión sobre la identidad de nuestro país: “La patria que hoy celebramos (…) fue construida con trabajo duro, sacrificio y perseverancia. Una nación que ha enfrentado terremotos, catástrofes y momentos difíciles, pero que siempre ha encontrado la fuerza para volver a ponerse de pie”.

“La historia no solo nos permite conocer el pasado, también nos entrega enseñanzas a partir del testimonio de quienes han construido Chile. Los hombres y mujeres de la independencia tuvieron diferencias a veces profundas y atravesaron por momentos difíciles. A todos les unió la misma certeza de que Chile era la causa más importante a la que podían servir”, enfatizó.

En esa línea, el jefe de Estado llamó a celebrar con “alegría, responsabilidad y esperanza”.

“Chile es mucho más grande que cualquiera de nuestros problemas y desafíos. Esa misma convicción es la que necesitamos hoy. Estimados compatriotas, después de la tormenta siempre sale el sol. Y en Chile, que ha pasado por diversas tempestades, volverá a salir el sol. Estas fiestas patrias deben ser también una celebración de la esperanza. Chile comienza una nueva etapa”, añadió.

Agregó que “hagamos de estas Fiestas Patrias un verdadero encuentro nacional para celebrar y no tener que lamentar la pérdida de seres queridos por conductas temerarias e irresponsables. Que en cada casa donde se levante una bandera se renueve también nuestro compromiso con Chile”.

Finalmente, concluyó: “Que el ejemplo de quienes hicieron nuestra independencia nos ayude a recuperar los valores que Chile necesita. Miremos el futuro con confianza y optimismo. Tenemos una hermosa historia, tenemos una tierra maravillosa, somos un pueblo capaz de sobreponernos a cualquier adversidad y tenemos por delante un futuro y una patria común que cuidar, servir y engrandecer”.

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