Boric se suma al Club de Madrid: Compartirá espacio Bachelet, Lagos y Frei

El Club de Madrid informó este lunes que el expresidente Gabriel Boric se incorporó como miembro a la organización internacional, entidad que reúne a exjefes de Estado y de Gobierno democráticos de múltiples países.

Fue a través de redes sociales donde confirmaron que Boric se convirtió en un nuevo integrante del foro.

“Expresidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font ha dedicado su trayectoria a avanzar en los derechos sociales, fortalecer las instituciones democráticas y promover una sociedad más sostenible e inclusiva”, destacaron sobre el exmandatario.

En esa línea, sostuvieron que la amplia experiencia del militante del Frente Amplio “en liderazgo político, políticas sociales, protección medioambiental y asuntos públicos, sumada a su firme compromiso con la democracia, el multilateralismo y la defensa de los derechos humanos y sociales, se alinea estrechamente con la misión del Club de Madrid”.

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¿Qué es el Club de Madrid?

La organización fue creada en mayo de 2002 y reúne a más de 100 miembros de sobre 70 países. Entre ellos destacan el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y el exprimer ministro de Reino Unido Gordon Brown, entre otros.

A ellos se suma la participación de distintos líderes de organizaciones regionales e internacionales, premios nobel de la paz, primeras mujeres jefas de Estado o de Gobierno y exenviados especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“El Club de Madrid es el mayor foro mundial de expresidentes y primeros ministros democráticos, que aprovechan su experiencia de liderazgo individual y colectiva y su alcance global para fortalecer las prácticas democráticas inclusivas y mejorar el bienestar de las personas en todo el mundo”, detalla la entidad en su sitio web.

En el caso de Chile, participan los expresidentes Michelle Bachelet, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos. El exmandatario Sebastián Piñera también se integró en 2014 y, tras su fallecimiento, la institución dedicó un homenaje a su labor en su plataforma digital.

Actualmente, Bachelet se desempeña como vicepresidenta del Club de Madrid, cargo que asumió en 2024 en reemplazo de la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla.