Presidente Kast entrega mensaje en la antesala de Fiestas Patrias

En la antesala de las Fiestas Patrias, el Presidente José Antonio Kast entregó un mensaje a la ciudadanía.
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