Chile y Colombia jugarán partido amistoso y donarán ganancias a los afectados por el terremoto en Cali

(EFE) — Las selecciones masculinas de Colombia y nuestro país jugarán el próximo 13 de noviembre un partido amistoso en el estadio Pascual Guerrero de Cali y donarán las ganancias de este encuentro a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto en Colombia.

“Ese partido se jugará en Cali el 13 de noviembre, es un viernes, en un horario por confirmar”, manifestó este lunes el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, en una rueda de prensa en Bogotá en la que agregó que “el producido de esa taquilla será entregado a los damnificados por el doloroso sismo“.

El terremoto del pasado 10 de agosto dejó 331 personas fallecidas, 154 de ellas en Cali; daños estimados por valor de 9.500 millones de dólares y cerca de 400.000 afectados.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció a la Federación por el apoyo y por llevar a la selección colombiana, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, a su ciudad.

La última vez que Colombia jugó un partido en Cali fue en 2008, en un duelo disputado en el estadio Deportivo Cali en el que el equipo dirigido entonces por Eduardo Lara le ganó 1-0 a Nigeria con un gol de Falcao García.

“Vuelve la selección masculina de mayores a Cali, esto es un gran evento, hemos aportado mucho al fútbol colombiano (…) Es una gran noticia porque la taquilla va a ir para beneficiar a los damnificados por el terremoto“, agregó Eder.

Por otra parte, Jesurún señaló que Colombia y Chile jugarán, luego del primer amistoso, otro partido en el estadio Nacional de Santiago el 17 de noviembre.