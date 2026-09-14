La Roja anuncia nuevos amistosos: ¿Para cuándo están programados?

La Selección Chilena anunció unas nuevas fechas para los amistosos internacionales que marcarán el regreso a la actividad del equipo.

El anuncio se da luego de los informados la semana pasada: con Canadá, el 26 de septiembre; luego contra Estados Unidos, el 29 de septiembre; y contra México, el 6 de octubre.

La gira de amistosos funciona como un termómetro para el proceso que encabeza el técnico Nicolás Córdova, en medio de un período complejo.

Los encuentros permitirán al cuerpo técnico continuar evaluando alternativas de cara al nuevo proceso de la selección chilena, que comenzará a proyectar su camino hacia los próximos desafíos.

¿Cuándo ver los partidos amistosos?

Como parte de la Fecha FIFA de noviembre, La Roja se medirá en doble instancia ante Colombia.

Colombia vs. Chile : 13 de noviembre en el Olímpico Pascual Guerrero, Cali, Colombia.

: 13 de noviembre en el Olímpico Pascual Guerrero, Cali, Colombia. Chile vs. Colombia: 17 de noviembre en el Estadio Nacional, Ñuñoa, Chile.

¿Cuáles son los otros encuentros?

Chile vs. Canadá : 26 de septiembre a las 20:00 horas.

: 26 de septiembre a las 20:00 horas. Chile vs. Estados Unidos : 29 de septiembre a las 21:00 horas.

: 29 de septiembre a las 21:00 horas. Chile vs. México: 6 de octubre a las 22:30.