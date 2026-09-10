Gobierno descarta nota de protesta por dichos de Judd y señala que es él quien “tiene que dar las explicaciones a lo que dice”

El biministro del Interior y secretario General de Gobierno, Claudio Alvarado, se refirió a la polémica con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. Al respecto, la autoridad nacional señaló que es Judd el que “tiene que dar las explicaciones“.

Luego de las declaraciones del embajador Judd a CNN Chile, en donde definió que Estados Unidos tenía pruebas de que el estallido social fue financiado y organizado por movimientos de izquierda, se retractó de lo dicho y afirmó que las fuerzas de inteligencia de dicho país tenían información de “fuentes abiertas” que no apuntan a alguien o alguna asociación en específico.

Esto luego de una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Frente a la situación, Alvarado fue consultado sobre algún llamado de responsabilidad al embajador: “Cancillería citó al señor embajador para conversar estos temas, y el canciller le ha hecho presente al señor embajador que, en condiciones y cargos diplomáticos, no hay que involucrarse en la política interna de los países“, afirmó según consignó Emol.

Asimismo, sostuvo que Judd es quien debe entrar a dar declaraciones respecto a sus dichos.

“Por lo tanto, es una situación que el gobierno, a través de la Cancillería, ya abordó, que tiene una respuesta formal desde Relaciones Exteriores, y respecto a los dichos del embajador, yo creo que es él mismo que tiene que dar las explicaciones respecto a lo que dice un día y a lo que dice el día siguiente“, agregó.

Además, fue consultado sobre la posibilidad por parte del gobierno de enviar una carta de protesta a Washington frente a los dichos de su embajador, medida impulsada por parte de la oposición. El ministro evitó polemizar y reiteró que “ayer se reunió el canciller con el embajador y han sido conversados los temas de interés y de preocupación“.