Previo al inicio de la temporada de verano: Senapred refuerza equipos para prevenir incendios forestales

Autoridades de Gobierno y del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se reunieron este jueves para realizar una nueva sesión del Cogrid nacional en fase de mitigación y preparación.

Las autoridades abordaron las acciones preventivas de cara al período estival, reforzando los trabajos ante la amenaza de incendios forestales.

En detalle, se remarcó lo que es el trabajo preventivo para llegar a tiempo ante las emergencias que surgirán durante el verano, con el fin no solo de evitar los incendios, sino también reforzarlos y controlarlos.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, señaló que “de acuerdo a la información de nuestros organismos técnicos, las condiciones del verano, que van acompañadas por un incremento de aquellas consecuencias del cambio climático y además la presencia del fenómeno del Niño, eventualmente pudieran ser que algunas amenazas que son habituales del verano pudieran incrementarse”.

Si bien más del 96% de los incendios son causados por la acción humana, podrían existir “condiciones propicias para la propagación; por lo tanto, estamos con un plan muy detallado, muy integral para preparar esta situación”.

En ese sentido, Cebrián reforzó la importancia del trabajo preventivo: “Siempre muy importante para poder llegar a tiempo ante las emergencias que van a surgir evidentemente durante el verano; no se trata de evitar los incendios, sino más bien responder a ellos a tiempo y controlarlos a tiempo como un factor en materia de seguridad bien relevante”.

Por su parte, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, comentó que el presidente José Antonio Kast firmó un decreto supremo para hacer quemas controladas y poder limpiar malezas.

Con ello, se podrá “evitar que en el verano se tenga ese tipo de material combustible disponible para estos focos de incendio”.