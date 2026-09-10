Arrau aborda detención de exfiscal Fodich y funcionarios de la PDI: “Es así como se empieza a destruir el Estado”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó este jueves la detención del exfiscal Vinko Fodich y de funcionarios activos de la Policía de Investigaciones, en el marco de una investigación encabezada por la Fiscalía Supraterritorial.

Consultado durante una actividad por decomiso de drogas, el secretario de Estado calificó como preocupantes los antecedentes conocidos y puso especial énfasis en la eventual participación de funcionarios actualmente en servicio.

“Por supuesto que es preocupante este tipo de casos”, afirmó Arrau.

“Es preocupante que haya funcionarios vinculados, detenidos. Y más que preocupante, es de las cosas que tenemos que atacar con toda decisión”, agregó.

“Es de la máxima gravedad”

Arrau recordó además otros casos recientes que han involucrado a funcionarios públicos y sostuvo que el Estado debe mantener una postura firme frente a eventuales hechos de corrupción.

“La decisión de este Gobierno, y tiene que ser la decisión del Estado de Chile, es atacar la corrupción”, señaló.

El ministro hizo una distinción respecto de Fodich, quien ya no pertenece al Ministerio Público, y concentró su advertencia en quienes actualmente cumplen funciones estatales.

“No me voy a referir a exfuncionarios, que también están siendo imputados. Pero cuando hay personas activas vinculadas a actos ilícitos, a actos de corrupción, es de la máxima gravedad”, sostuvo.

“Es así como se empieza a destruir el Estado. Así se destruye la credibilidad”, agregó.

Arrau aseguró que el Ejecutivo continuará respaldando a las instituciones que dependen del Ministerio de Seguridad Pública, pero advirtió que esa postura no impedirá actuar frente a eventuales irregularidades internas.

“Este Gobierno va a apoyar con todo a las policías, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, a Gendarmería, que son las que corresponden a este Ministerio, pero también va a ser duro, inflexible, con quienes se salgan del camino”, enfatizó.