Carabineros abatió a sujeto tras intentar evadir control en Lo Prado: Se incautaron dos armas de alto calibre

Carabineros abatió a un sujeto que intentó evadir una fiscalización en la comuna de Lo Prado (Región Metropolitana).

Los hechos ocurrieron a eso de las 4:50 horas de este jueves, mientras el personal realizaba controles preventivos por el sector, dando cuenta de un grupo de individuos que se encontraba en una plaza haciendo una fogata.

Al realizar el control, los involucrados comenzaron a escapar y uno de ellos extrajo un arma desde sus vestimentas. En ese momento, fue abatido por uno de los funcionarios en el lugar, explicó el coronel Cristian Acevedo Yáñez, prefecto de la Prefectura Santiago Occidente.

Otros dos hombres fueron detenidos pocos metros más adelante.

El coronel indicó que en medio del procedimiento se incautaron dos armas de fuego de alto calibre con “gran cantidad de munición”; una de ellas tenía encargo por robo desde 2015. Se trata de dos pistolas semiautomáticas con munición, “una de ellas incluso con una munición en su recámara, con calibre .45, y la otra un arma con un cargador extendido de 9 milímetros”.

También se halló una tercera arma de fogueo al interior de una vivienda, que fue lanzada por uno de los sujetos “para evitar ser detenido con esta especie en sus vestimentas”.

Acevedo señaló, además, que entre las pertenencias del fallecido se encontró un bolso en cuyo interior había droga: “Vamos a efectuar las pruebas de campo, pero es una sustancia blanca que portaba en el interior”.

Respecto al abatido, se mantiene sin identificar, aunque se trata de un hombre adulto. Los dos arrestados también son mayores de edad y uno de ellos mantiene antecedentes. Y agregó que ya se habría identificado a otras cuatro o cinco personas que habrían participado en los hechos.

Adicionalmente, en el lugar se encontró una moto sin su placa patente, aunque de acuerdo con el número de chasis tendría encargo por robo.

La Fiscalía Centro Norte instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI realizar las diligencias correspondientes respecto al procedimiento. En tanto, Carabineros trabajará en relación con los detenidos, la incautación de las armas y la droga encontrada.