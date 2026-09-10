Resultados PISA 2025: Investigadores advierten que retroceso en Lectura equivale a medio año de aprendizaje perdido

Esta semana se dieron a conocer los resultados del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) 2025, realizado por la OCDE para evaluar el nivel educativo de forma global.

La medición reveló que Chile está entre los países con mejor desempeño de América Latina; sin embargo, está lejos de los sistemas educativos con mejores resultados. Además, los estudiantes chilenos de 15 años tuvieron una disminución de su desempeño respecto de 2022 en Lectura y Matemática.

En detalle, se registró un retroceso de 12 puntos en Lectura y 9 puntos en Matemáticas, mientras que en Ciencias la variación fue de un punto. En general, Chile obtuvo 436 en Lectura, 403 en Matemáticas y 442 puntos en Ciencias, quedando por debajo del promedio de la OCDE en las tres categorías.

El director del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE), Juan Pablo Valenzuela, apuntó a que “en una perspectiva histórica, lo que no hemos logrado es el incremento, sino por el contrario, un efecto de la pandemia es que tenemos un retroceso en lenguaje y matemática similar al de la OCDE en promedio y que equivale a la pérdida de aproximadamente medio año de aprendizaje”.

Al observar la evolución desde 2015 a la fecha, el retroceso registrado es mayor, ya que Chile presentó una caída de 21 puntos en Lectura y 19 puntos en Matemáticas, lo que equivale a un año de aprendizaje.

En el caso de Matemática, los 403 puntos obtenidos corresponden al resultado más bajo registrado por Chile en los últimos 20 años. Mientras que en Ciencias, la baja acumulada desde 2015 es de cuatro puntos.

Desde una perspectiva regional, Chile muestra uno de los desempeños más altos entre los países latinoamericanos que participaron en PISA 2025.

Por ejemplo, Chile obtuvo 442 puntos en Ciencias, ubicándose por debajo de Uruguay (445), pero por encima de Colombia, México, Brasil y Perú, que obtuvieron 414, 414, 409 y 406 puntos, respectivamente. En Lectura, los 436 puntos de Chile lo ubican entre los mejores resultados de la región.

Mientras que en Matemática se llegó a 403 puntos, ligeramente por debajo de Uruguay, que obtuvo 405. Sin embargo, está por sobre Colombia, Brasil, México y Perú, que registraron 381, 377, 388 y 382 puntos respectivamente.

Si bien Chile está relativamente por encima de los demás países del continente, esto no significa que el desempeño sea cercano al de los sistemas educativos que tienen un mayor rendimiento.

En esa línea, Valenzuela recalcó que el país “está, respecto al promedio de la OCDE, a más de 2 años de distancia de los aprendizajes en matemáticas del promedio de la OCDE y 1 año en el caso de lenguaje. Es decir, tenemos un alto porcentaje de jóvenes que van a salir del sistema escolar sin las condiciones básicas para poder interactuar en el mundo real, cada vez más incierto y complejo”.

Por su parte, Xavier Vanni, investigador del CIAE, comentó que “la pandemia y el cierre muy prolongado de los establecimientos educativos, uno de los más largos del mundo, explican en parte significativa el descenso en los resultados, como ya hemos visto en el SIMCE de 2.º medio”.

Y añadió que “la recuperación de los logros de aprendizaje en educación media ha sido más lenta que en educación básica, en parte porque las acciones y estrategias del plan de Reactivación Educativa pospandemia tuvieron como foco la educación básica, y no han existido en este nivel políticas significativas y comprensivas desde hace más de 15 años”.

En tanto, Cristián Bellei, investigador del CIAE, señaló que el estancamiento se explica en parte por la ausencia de una agenda de desarrollo de capacidades docentes, sumado a que “el país en general se orienta más hacia un currículum de una pedagogía de contenidos y de habilidades básicas que hacia habilidades más complejas que son las evaluadas por PISA”.