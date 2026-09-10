Vidal acusa intervencionismo de embajador de EE.UU.: “No había visto nunca que un embajador rete públicamente a dos ministros”

El exministro de Defensa y exvocero de Gobierno Francisco Vidal cuestionó duramente la conducta pública del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, y acusó una intervención impropia en asuntos de política interna.

En entrevista con CNN Chile Radio, Vidal abordó las declaraciones del diplomático estadounidense sobre el estallido social de 2019 y recordó también sus recientes cruces con integrantes del gabinete.

“Hace tres semanas retó públicamente a dos ministros. No había visto nunca que un embajador rete públicamente a dos ministros”, afirmó.

El exsecretario de Estado hizo referencia a episodios que involucraron a los ministros de Defensa y Agricultura y sostuvo que Judd ha asumido una actitud que, a su juicio, excede el papel que debería desempeñar un representante diplomático.

“No significa arrodillarse”

Vidal afirmó que Chile debe procurar mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero recalcó que aquello no implica aceptar intervenciones sobre decisiones o debates internos.

“Hay que decir al embajador que él es embajador ante un país soberano, libre, autónomo, que quiere tener las mejores relaciones con Estados Unidos”, sostuvo.

Y añadió: “Pero esas mejores relaciones no significan arrodillarse, no significan escuchar al embajador como si fuera el virrey”.

Para Vidal, la actuación de Judd es coherente con la política exterior impulsada por la administración de Donald Trump, a la que atribuyó una estrategia más unilateral en materias comerciales, diplomáticas y de defensa.

El exministro planteó que el Gobierno chileno debe mantener una posición de equilibrio frente a las dos principales potencias con las que el país mantiene vínculos económicos y políticos.

“Lo que corresponde, y yo confío que el Presidente así lo piensa, es el equilibrio”, señaló.

Vidal sostuvo que Chile debe preservar su autonomía independientemente de las afinidades ideológicas que puedan existir entre gobiernos y defendió que tanto la política exterior como la política de defensa continúen siendo abordadas como políticas de Estado.

“Mantener la sobriedad” y dejar en evidencia lo que calificó como conductas inapropiadas, agregó, sería la forma en que Chile debería responder frente a este tipo de episodios, evitando escalar innecesariamente las tensiones diplomáticas.