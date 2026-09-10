Cobre cae con fuerza tras alcanzar máximos históricos ante dudas por aranceles de Trump

El precio del cobre registró un retroceso este jueves después de haber alcanzado nuevos máximos históricos durante las primeras horas de la jornada, en medio de nuevas dudas sobre la política arancelaria de Estados Unidos.

Según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el metal rojo se ubicó en US$6,53 por libra, equivalentes a US$14.390 por tonelada, lo que representa una caída de 1,92% respecto de la jornada anterior.

Durante las primeras operaciones, sin embargo, el cobre llegó a cotizarse en torno a los US$14.875 por tonelada, cerca de US$6,74 por libra, antes de revertir su avance.

El cambio de tendencia se produjo luego de que Reuters informara que la administración de Donald Trump todavía no ha tomado una decisión respecto de eventuales aranceles a las importaciones de cobre refinado.

Casa Blanca mantiene en suspenso nuevos aranceles

Según dos fuentes familiarizadas con las conversaciones citadas por Reuters, la Casa Blanca evalúa el eventual beneficio de incentivar una mayor producción minera y de refinación dentro de Estados Unidos frente al riesgo de que los aranceles eleven los costos para fabricantes y consumidores.

Una eventual alza en el precio del cobre podría impactar a sectores como la construcción, la industria automotriz, la electrónica y la fabricación de equipamiento eléctrico.

Un funcionario de la Casa Blanca señaló al medio que todavía no existe una decisión final y que la administración continúa evaluando alternativas para impulsar la producción local de cobre y otros minerales críticos.

La posibilidad de nuevos gravámenes había sido precisamente uno de los factores detrás del fuerte avance que experimentó el cobre durante las últimas semanas.

Ante la expectativa de que Estados Unidos ampliara los aranceles al cobre refinado, comerciantes y compradores industriales comenzaron a acumular inventarios dentro del país, reduciendo la disponibilidad del metal en otros mercados y presionando los precios al alza.

Estados Unidos importa actualmente cerca de la mitad del cobre que consume y cuenta con una capacidad limitada de fundición y refinación.

La administración Trump analiza una eventual tarifa de 15% desde enero de 2027, que podría aumentar a 30% en 2028, aunque hasta ahora no existe una decisión definitiva sobre su implementación.