La querella por estafa presentada por el heredero de Gimnasios Pacific contra cuatro exadministradores: Acusa que se aprovecharon de su falta de experiencia

Cristhofer Bartsch, hijo del fallecido fundador de Gimnasios Pacific, Fritz Bartsch, presentó una querella por estafa contra cuatro exadministradores de la cadena, a quienes acusa de haberse aprovechado de su falta de experiencia para tomar el control de parte del negocio familiar.

Según informó LUN, la acción judicial fue ingresada en julio ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago. En ella, Bartsch sostiene que tras la muerte de su padre en 2021 quedó en una situación de vulnerabilidad y sin los conocimientos necesarios para hacerse cargo de las empresas.

De acuerdo con la querella citada por el medio, los cuatro exadministradores conocían esas circunstancias y las habrían utilizado para desarrollar lo que el denunciante califica como un “plan defraudatorio”. “Estos sujetos se aprovecharon de su inexperiencia”, afirmó Sebastián Muñoz, abogado de Bartsch.

La denuncia apunta a la creación de Gimnasios Nuevo Amanecer, sociedad que comenzó a administrar establecimientos en los que funcionaban los Gimnasios Pacific. Según la versión de Bartsch, los querellados le prometieron que, una vez regularizada la operación de la nueva empresa, sus acciones le serían traspasadas para que pudiera asumir el control del negocio familiar, algo que, asegura, finalmente no ocurrió.

La querella sostiene, además, que Gimnasios Nuevo Amanecer celebró nuevos contratos de arriendo de los locales y que Bartsch quedó como aval. Posteriormente, la sociedad habría acumulado deudas por cerca de 75 mil UF, equivalentes a unos $3.066 millones, obligaciones por las que acreedores han realizado cobros al heredero.

Según el abogado, parte del dinero que no se habría destinado al pago de los arriendos habría permitido a los acusados operar otra cadena de gimnasios y utilizar alrededor de 1.500 máquinas que pertenecían a Gimnasios Pacific.