¿A qué hora llueve hoy en Santiago? Pronóstico anticipa chubascos desde la tarde

La lluvia regresará este jueves 10 de septiembre a distintos sectores de Santiago, con chubascos que se concentrarán principalmente durante la tarde y que podrían estar acompañados por tormentas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones serán de carácter aislado, por lo que su presencia e intensidad pueden variar entre distintas comunas de la Región Metropolitana.

¿A qué hora comenzará a llover hoy en Santiago?

Los distintos modelos meteorológicos sitúan el inicio de la mayor inestabilidad durante la tarde de este jueves.

Según el pronóstico revisado durante esta mañana para el Gran Santiago, desde alrededor de las 14:00 horas aumenta la posibilidad de chubascos, escenario que se mantendría durante las horas siguientes.

La probabilidad continuaría elevada hacia el final de la tarde y las primeras horas de la noche, con posibilidad de nuevas precipitaciones cerca de las 18:00 horas.

En tanto, un reporte de Meteored consignado por La Tercera situaba durante las últimas horas una probabilidad de precipitación de 50% a las 14:00, que aumentaba hacia las 17:00 y posteriormente volvía a disminuir durante la noche.

Al tratarse de chubascos asociados a inestabilidad atmosférica, los horarios son referenciales y las precipitaciones pueden presentarse de manera localizada.

No se espera, por ahora, un evento de grandes acumulaciones en la capital.

La meteoróloga jefa de Meteored, Pamela Henríquez, explicó previamente en CNN Tiempo que en Santiago podrían caer aproximadamente entre uno y dos milímetros.

“El jueves van a comenzar a subir las precipitaciones”, indicó la especialista, quien señaló que los montos podrían ser algo mayores hacia sectores de la precordillera y cordillera.

Henríquez estimó que en sectores como San José de Maipo los registros podrían acercarse a los 5 milímetros, aunque advirtió que la presencia de nubes convectivas puede generar importantes diferencias de un punto a otro.

Posibilidad de tormentas eléctricas

El evento estará asociado a condiciones de inestabilidad en altura que también mantienen la posibilidad de tormentas eléctricas en sectores de la zona central.

Meteored anticipó que este jueves y viernes estarán entre las jornadas con mayor presencia de precipitaciones de la semana en la zona centro-sur del país.

Para el Gran Santiago, el pronóstico actualizado apunta a una máxima cercana a los 18°C, cielo mayormente nublado y chubascos durante la tarde. En sectores como La Florida, Meteored proyecta una probabilidad diaria de precipitación de hasta 90%.

¿Seguirá lloviendo el viernes?

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante el viernes 11 de septiembre, jornada en que todavía podrían registrarse precipitaciones débiles en Santiago, especialmente durante la tarde y hacia sectores precordilleranos.

Desde el sábado, en cambio, se espera una mejora de las condiciones, con disminución de la nubosidad y sin precipitaciones significativas en la capital.