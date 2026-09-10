Trump promete pago extraordinario de US$ 5.000 si los republicanos conservan sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado

(CNN) — El presidente Donald Trump prometió pagar US$ 5.000 a cada adulto estadounidense si los republicanos conservan sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, una oferta extraordinaria en su intento por mantener a su partido en el poder.

Pero no ofreció detalles sobre cómo financiaría tal medida, que equiparó al pago de dividendos a los accionistas por parte de las empresas y a los cheques adicionales de US$ 1.776 que su administración entregó a los miembros de las fuerzas armadas el año pasado.

“Esta es mi promesa: si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, ambos”, anunció Trump, “emitiré un dividendo de US$ 5.000 a cada ciudadano adulto de Estados Unidos de América”.

La promesa de Trump se produjo en un discurso ante los republicanos que se reunieron en Dallas el miércoles para la primera noche de una convención de mitad de mandato inusual.

El presidente busca superar los bajos índices de aprobación, los vientos en contra de la economía y las tendencias históricas desfavorables para el partido en el poder en su intento por mantener las mayorías republicanas y evitar una serie de probables investigaciones demócratas y una feroz oposición a su agenda, durante sus dos últimos años en el cargo.

En un discurso pronunciado al término de la primera de las dos noches de la convención, el presidente se burló de los demócratas, llamándolos tontos. Presumió de sus esfuerzos en materia de seguridad fronteriza y alardeó de la fuerza política de su oposición a la participación de mujeres transgénero en deportes femeninos.

Y mientras su maquinaria política comienza a gastar decenas de millones de dólares, Trump prometió hacer campaña intensamente por el Partido Republicano hasta el 3 de noviembre. “Les pido que finjan que estoy en la boleta electoral”, manifestó. “Estoy en la boleta. Solo una vez más”.

Estas son las conclusiones de la primera noche de la convención, apodada por los partidarios del presidente como “Trump-a-palooza”.

Campaña a favor de Paxton, pero también burlas

Trump les dijo a los republicanos que lanzaría su campaña electoral con fuerza este otoño, con la celebración de actos con unos 35 candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado en contiendas reñidas, mientras el Partido Republicano lucha por mantener sus mayorías en el Congreso y Trump busca revertir la tendencia histórica de malos resultados del partido del presidente en ejercicio en las elecciones de mitad de mandato.

“Vamos a tener mítines como este. Vamos a tener grandes estadios, repletos de gente”, aseguró Trump e instó a los texanos a apoyar a Ken Paxton, el fiscal general republicano que derrotó al senador más moderado John Cornyn en las primarias.

El respaldo de Trump fue clave para inclinar la balanza a favor de Paxton, pero también preparó unas reñidas elecciones generales contra el representante estatal demócrata James Talarico, que contaba con mucha más financiación.

En un recurso ya conocido, el presidente se burló de Paxton, aun reconociendo que hacerlo era “un insulto”. Dijo que a los texanos “quizás no les guste cómo se viste. A mí no”. (Eso sí, elogió el traje que Paxton lució el martes por la noche).

Trump también dijo que a los votantes “puede que no les guste su forma de hablar. Lo entiendo, sí”. Pero, según él, Paxton es “quizás el mejor fiscal general de todos Estados Unidos”.

“Tenemos que elegir a Ken Paxton. Tenemos que hacerlo”, señaló el mandatario. “Y si es necesario, volveré dos o tres veces”.

Fetterman hace una aparición virtual sorpresa

Varios senadores republicanos que compiten en elecciones reñidas, entre ellos la senadora de Maine Susan Collins y el senador de Alaska Dan Sullivan, no asistieron a la convención, buscando demostrar su independencia de su partido y del presidente.

Pero un senador demócrata de un estado clave sí hizo una aparición virtual. El senador John Fetterman grabó un video presentando a su colega de Pensilvania, el senador republicano Dave McCormick.

En el registro, grabado frente a una planta de US Steel, Fetterman afirmó ser demócrata, pero rechazó “los extremos del socialismo” y “el estilo de vida antiamericano”.

Fetterman presentó a McCormick como “un gran estadounidense, un gran senador, y sí, pertenece a un partido diferente, pero me enorgullece contarlo como mi gran amigo”.

La introducción puso de relieve una de las parejas más singulares del Senado: una amistad forjada entre dos senadores cuyos escaños en estados clave seguramente serán objetivo del otro partido cuando vuelvan a estar en la boleta electoral: el escaño de Fetterman en 2028; el de McCormick en 2030.

La presentación del republicano por parte del demócrata recibió una de las ovaciones más fuertes de la noche. Y Fetterman volvió a recibir una gran ovación cuando McCormick preguntó al público: “¿Verdad que John Fetterman es genial?”.

Fetterman, en particular, ha sido objeto de especulaciones sobre un posible cambio de partido en los últimos meses. Ha sido uno de los críticos más acérrimos de la insurgencia progresista que ha arrasado en las primarias del partido este año.

Ha rechazado repetidamente los rumores de un cambio de partido, y volvió a abordar el tema en un comunicado después de que se emitiera el video.

“Soy demócrata de toda la vida y voto mayoritariamente con mi partido; y si el Senado cambia de mayoría en noviembre, seguiré siendo el voto número 51 con el que me presenté”, decía el comunicado.

Irán y los precios del gas

La guerra que Trump inició con Irán ha disparado los precios de la gasolina. La cotización del crudo alcanzó los US$ 100 por barril a primera hora del día, por primera vez desde julio.

Los demócratas han criticado duramente a los candidatos republicanos por sus altos costos. En la convención, los republicanos intentaron centrarse en un mensaje de asequibilidad, elogiando la ley tributaria de Trump de 2025, que incluía la eliminación de impuestos sobre las propinas y las horas extras para los trabajadores que cumplían los requisitos.

El representante de Wisconsin, Derrick Van Orden, cuyo escaño en el tercer distrito es un objetivo para los demócratas este otoño, elogió los recortes de impuestos de Trump y la financiación de la atención médica rural de la Ley One Big Beautiful Bill.

“Está luchando para que la atención médica de calidad sea una realidad para los estadounidenses de a pie”, afirmó.

Michael Whatley, el candidato republicano al Senado por Carolina del Norte que se enfrenta al exgobernador demócrata Roy Cooper en otra contienda clave, elogió a Trump por devolver “miles de dólares a las familias y a las personas mayores”.

El reconocimiento más directo de la guerra en Irán y su impacto en los precios del gas provino del propio Trump, cuando afirmó que los precios bajarían tan pronto como Estados Unidos ganara la guerra.

Luego, dijo que el estrecho de Ormuz debería llamarse “estrecho Trump”.

Los insurgentes progresistas se convierten en un objetivo prioritario

Abdul El-Sayed, el candidato demócrata al Senado por Michigan, probablemente haya sido el miembro de su partido más mencionado.

La contienda de El-Sayed contra el excongresista republicano Mike Rogers es una de las más importantes para el Senado en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, y quizás la mejor oportunidad del Partido Republicano para arrebatar un escaño a los demócratas.

Los demócratas necesitan ganar cuatro escaños para obtener la mayoría en el Senado.

“Odia una parte de su propio Estado. No está seguro de que Israel deba existir”, declaró Tim Scott, senador de Carolina del Sur y presidente del Comité Senatorial Nacional Republicano, refiriéndose a El-Sayed en un discurso vehemente.

El-Sayed critica la guerra de Israel en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y se negó a responder si cree que el Estado de Israel tiene derecho a existir, calificando la pregunta de distracción.

Los republicanos intentaron, en general, presentar a los socialistas democráticos que han ganado algunas primarias para la Cámara de Representantes y a progresistas como El-Sayed como una afrenta a los valores estadounidenses, describiéndolos como extremistas, comunistas y simpatizantes del terrorismo.

Y trataron de vincular a todo el Partido Demócrata con figuras progresistas como El-Sayed, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y la representante de Minnesota, Ilhan Omar. Los tres son musulmanes.

“Esta elección es muy clara: es la corriente principal contra la extrema derecha. Porque ahora mismo hay otro movimiento político en nuestro país que no cree que Estados Unidos sea ni haya sido nunca grande”, declaró el representante de Texas, Brandon Gill, quien anteriormente había afirmado que se debería prohibir la inmigración de musulmanes a Estados Unidos.

“A veces se autodenominan socialistas, algunos incluso comunistas. Pero la mayoría simplemente se identifica como demócratas”, manifestó.

Los ponentes se centran en temas culturales

Los republicanos dejaron claro que consideran las cuestiones culturales —en particular las posturas de los demócratas sobre los derechos de los estadounidenses transgénero— como su principal arma de ataque.

Los republicanos proyectaron un video recopilatorio centrado en la iniciativa de Trump para prohibir que “los hombres participen en deportes femeninos”, en el que el presentador de podcasts Joe Rogan calificaba la medida de “sentido común”.

También destacaron la retórica pasada de los demócratas sobre las personas transgénero.

“James Talarico afirma que existen seis géneros. Cree que Dios no es binario. Piensa que Dios necesita pronombres especiales que reflejen la ideología de género”, declaró Scott, presidente del Comité Nacional Republicano del Senado (NRSC), refiriéndose al candidato demócrata al Senado por Texas.

El miércoles, Talarico declaró a Fox News que “se equivocó en algunas de sus declaraciones anteriores”, incluyendo su comentario sobre el número de géneros.

Paxton, su rival, afirmó que Talarico “quiere que tus hijos hagan la transición”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, arremetió contra los demócratas, a quienes calificó de “implacables en su afán por rehacer Estados Unidos a imagen y semejanza de todos los escenarios infernales socialistas del siglo pasado”.

La aplicación de las leyes de inmigración está en la agenda

La mayoría de los republicanos no apoyaron directamente los esfuerzos de Trump por intensificar las deportaciones.

Sin embargo, culparon a los demócratas de la laxa aplicación de las leyes de inmigración durante la administración del expresidente Joe Biden y de los delitos cometidos por inmigrantes indocumentados.

El representante de Georgia Mike Collins, que se postula contra el senador demócrata Jon Ossoff, afirmó que Ossoff no lo ayudaría a aprobar un proyecto de ley que lleva el nombre de Laken Riley, la estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada por un inmigrante indocumentado en 2024, a pesar de que Ossoff votó a favor de la medida, que fue promulgada por Trump en 2025.

“No movió un dedo para ayudarme. Se olvidó de su nombre hasta que le convenía políticamente”, indicó Collins.