Hombre de 30 años es asesinado a balazos en Estación Central: Hallan al menos ocho casquillos

Un hombre de 30 años fue asesinado de múltiples disparos durante la madrugada de este jueves en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

El crimen ocurrió cerca de las 00:20 horas en calle Obispo Javier Vásquez, en las cercanías de avenida Padre Alberto Hurtado y Nicasio Retamales.

Según antecedentes preliminares consignados por Radio Bío Bío, un sujeto se habría acercado directamente hasta la víctima y efectuó múltiples disparos en su contra.

El hombre cayó herido en la calzada y, de acuerdo con la información recabada hasta ahora, el atacante habría continuado disparándole cuando ya se encontraba en el suelo.

Tras el ataque, uno de los acompañantes de la víctima comenzó a detener vehículos para solicitar ayuda.

Finalmente, el conductor de un vehículo particular colaboró en su traslado hasta la ex Posta Central, donde el hombre murió producto de la gravedad de sus lesiones.

La víctima fue identificada como un ciudadano venezolano de 30 años, quien no mantenía antecedentes policiales.

En el sitio del suceso fueron encontrados al menos ocho casquillos calibre nueve milímetros, que serán analizados como parte de las diligencias.

Fiscalía ECOH investiga el homicidio

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH y el OS9 de Carabineros, que realizan peritajes para esclarecer la dinámica del crimen e identificar al responsable.

El fiscal Eduardo Pontigo señaló que, de acuerdo con los primeros antecedentes, “una persona se acerca hacia ella y procede a propinarle diversos impactos balísticos en su contra y, en definitiva, le provoca la muerte”.

Por ahora no se ha informado de personas detenidas ni se ha establecido públicamente el móvil del ataque.