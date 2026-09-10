Avanza en el Congreso proyecto que obliga a clubes tomar medidas para mitigar efectos por partidos de fútbol: ¿De qué se trata?

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el proyecto de ley que busca mitigar los efectos que puedan producir los espectáculos del fútbol profesional en los vecinos que viven cerca de los estadios.

La iniciativa busca reforzar e introducir nuevas obligaciones a los clubes organizadores, a las asociaciones y a dirigentes del fútbol profesional.

Pasó al Senado para continuar con su tramitación.

La propuesta fue originada en una moción que enmienda la ley 19.327, sobre derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional.

Durante el debate parlamentario, los diputados y diputadas apuntaron a la relevancia de avanzar en acciones que puedan disminuir las externalidades y consecuencias que conllevan este tipo de espectáculos masivos.

De todos modos, no hubo acuerdos respecto al pago de derechos municipales para la recuperación de espacios públicos y la participación de las comunidades en un rol asesor o de consulta.

Ambos puntos, junto con el relacionado con las multas, no lograron los votos necesarios para su aprobación, por lo que fueron rechazados.