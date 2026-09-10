Fiestas Patrias: SAG refuerza fiscalizaciones a la chicha previo a las celebraciones dieciocheras

Previo al inicio de las celebraciones por las Fiestas Patrias, el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) intensificaron las fiscalizaciones a la chicha, uno de los licores tradicionales que se consume durante estas fechas.

El ministro Jaime Campos llegó junto al director del SAG, Domingo Rojas, un equipo fiscalizador del organismo y el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, hasta las Pipas de Einstein, para encabezar el control de la ley de alcoholes.

Las autoridades recalcaron que si bien este trago nacional es elaborado a través de métodos artesanales, “requiere de una exhaustiva fiscalización para evitar que se produzcan y comercialicen productos que no correspondan genuinamente al tipo de bebida alcohólica que se ofrece“.

Actualmente, la producción de la chicha se estima por sobre los 549 mil litros. Destacan como las principales regiones productoras la del Maule, Ñuble y Valparaíso, con cerca de 234 mil litros, 153 mil litros y 92 mil litros, respectivamente.

Cabe señalar que quienes incumplan la ley de alcoholes se arriesgan a multas que pueden llegar hasta los $71.649.000.

El titular de Agricultura comentó que con estas acciones “le estamos dando la certeza a los consumidores de que están adquiriendo productos sanos, productos de calidad y hasta este momento no hemos encontrado ninguna irregularidad de parte del servicio.

Y señaló que se trata de una medida que “el SAG hace durante todo el año, pero que también, con motivo de la fiesta del dieciocho, los controles se hacen un poco más intensivos a fin de impedir o tratar de impedir el que se estén vendiendo productos adulterados”.

Por su parte, el director del SAG comentó que el procedimiento consta de la revisión de los documentos, además de “tomar muestras para análisis de laboratorio que nos aseguren la genuinidad, es decir, que el producto es lo que se está promocionando, así como la potabilidad, que en el fondo está apto para el consumo humano”.

“Las denuncias consisten en alteraciones que pueden contener endulzante del producto, agua o algunos preservantes que no son autorizados. Lo que hemos visto en incumplimiento en los últimos años va a la baja, lo que nos da tranquilidad”, añadió.