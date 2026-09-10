Operativo permitió incautar más de 1,6 toneladas de marihuana que era trasladada a la RM: Hay cuatro detenidos

Poco más de 1,6 toneladas de marihuana fueron sacadas de circulación en el marco de un operativo para desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

La banda estaba dedicada al traslado de grandes cantidades de droga desde la zona norte hasta la Región Metropolitana. Según informaron las autoridades, hay cuatro individuos detenidos de nacionalidad extranjera: dos colombianos y dos venezolanos.

La acción realizada por el OS7 de Carabineros en conjunto con la Fiscalía Supraterritorial.

El fiscal supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, detalló que la droga fue ingresada por la Región de Antofagasta y que uno de sus destinos era la RM.

“Con esos antecedentes se realizaron diligencias investigativas, se utilizaron técnicas especiales por el equipo de OS7 para hacer seguimientos y permitieron una entrega vigilada de la droga, no un control total de la misma, sino que solo un seguimiento inteligente a lo largo de la carretera que les permitió llegar a la Región Metropolitana y al lugar de destino”, señaló.

Esta acción “permitió detener no solo a las personas que estaban realizando el transporte, sino también a los equipos utilizados para el seguimiento y protección del transporte, básicamente los denominados ‘puntas de lanza’, y también la detención de la persona, una de las personas que estaban detrás del financiamiento de esta operación específica”.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó que se trató de alrededor de 1.650 kilos de cannabis sativa y que “son más de $18 mil millones que el narcotráfico deja de obtener y que no podrán utilizarse para financiar nuevas operaciones criminales”.

“Este es el camino: golpear al crimen organizado donde más le duele, desarticulando sus redes, incautando sus recursos y quitándoles capacidad para seguir operando”, agregó.