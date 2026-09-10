Paquete sospechoso obliga a evacuar dependencias de Municipalidad de Peñalolén: Avenida Consistorial permanece cerrada

Las dependencias de Seguridad Humana de la Municipalidad de Peñalolén fueron evacuadas preventivamente durante la mañana de este jueves luego de que un sujeto dejara un paquete sospechoso al interior del recinto.

Según informó el municipio a CNN Chile, un motociclista no identificado llegó hasta las instalaciones ubicadas en avenida Consistorial 2020 y dejó el objeto en el piso antes de retirarse.

La situación activó los protocolos de seguridad y se dispuso la evacuación preventiva de las dependencias, mientras Carabineros concurrió hasta el lugar.

Equipos especializados del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) trabajan para determinar el contenido del paquete y esclarecer las circunstancias en que fue dejado.

Alcalde Concha: “Nuestra prioridad es resguardar la seguridad”

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, señaló que “frente a una situación como esta, nuestra prioridad es resguardar la seguridad de nuestros funcionarios y vecinos”.

“Por eso actuamos de manera inmediata y activamos todos los protocolos correspondientes. Esperamos que las diligencias permitan esclarecer lo ocurrido y determinar quién dejó este paquete en nuestras dependencias”, agregó.

A raíz del procedimiento, avenida Consistorial permanece interrumpida entre avenida Grecia y Antupirén, mientras continúan las diligencias policiales.

Por ahora, no se ha informado oficialmente cuál es el contenido del objeto ni si representa algún peligro.