Ante bajo desempeño de la economía: Quiroz asegura que está evaluando inyectar recursos de modo “muy quirúrgico” para generar empleo

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó este jueves que el Gobierno no ha descartado inyectar más recursos fiscales para reactivar el empleo, en respuesta a un planteamiento del ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien había señalado que “una economía que no crece no va a generar empleo”.

Quiroz sostuvo en entrevista con El Mercurio, que el gasto público puede funcionar en el corto plazo y que esa opción no ha sido descartada por el Gobierno, especialmente porque las finanzas públicas están hoy más bajo control.

“Estamos evaluando medidas que permitan mejorar fuertemente la ejecución presupuestaria en los últimos meses del año y que puedan hacer enganche con lo que viene el próximo, mirando a que tengamos desde el día 1 de enero del 2027 una ejecución muy cercana al 100% en todo lo que tenga que ver con construcción, con obras públicas“, aseveró.

“También estamos evaluando inyectar recursos, pero de modo muy quirúrgico, allí donde se genere más empleo. Esa es la medida que privilegiamos y que genere actividad en la construcción, en la contratación y que eso se sume al natural efecto estacional que tiene el empleo hacia fin de año”, sostuvo el encargado de la billetera fiscal.

Quiroz destaca mayor margen para medidas de reactivación

El ministro recordó que, al asumir el actual Gobierno, el déficit fiscal alcanzaba 2,8 puntos del PIB, cifra que calificó de “galopante”, y que la situación actual permite evaluar con mayor margen posibles medidas de reactivación.

“Hoy tenemos la situación bajo control y, por lo tanto, nos podemos permitir mirar un poquito más arriba y ver qué podemos hacer en materia de reactivación fiscal, sin olvidar nunca la lección que tenemos que aprender: que la política fiscal no genera crecimiento”, argumentó.

Según explicó el ministro de Hacienda, el gasto público puede ayudar en el corto plazo y el Gobierno lo utilizará: “Nos puede ayudar en el corto plazo, la vamos a usar, es probable que hoy tengamos más holguras para usarla que cuando asumimos el Gobierno, pero lo que resuelve el tema de crecimiento son las medidas estructurales en estas leyes a las que me he referido (de Reconstrucción, reforma al mercado de capitales)”.