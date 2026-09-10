Gloria Montenegro se convierte en la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas: “Abro el camino para que más mujeres lo ganen”

Gloria Montenegro fue reconocida con el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2026, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este galardón desde su creación.

La académica de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile fue distinguida tras más de cinco décadas de trayectoria dedicada a la generación de conocimiento, la investigación y la formación de nuevas generaciones.

Según destacó la Pontificia Universidad Católica, Montenegro ha desarrollado a lo largo de su carrera investigaciones vinculadas a la biodiversidad y los recursos naturales, además de impulsar iniciativas y productos derivados de la miel con impacto productivo y regional.

“Es un gran honor, pero me siento muy contenta, especialmente por la universidad, porque siempre me ha apoyado”, señaló la investigadora tras recibir el reconocimiento.

“Abro el camino para que más mujeres lo ganen”

Montenegro también destacó el significado de convertirse en la primera mujer en obtener este Premio Nacional.

“Abro el camino para que más mujeres lo ganen. Creo que, si el habérmelo ganado implica apoyar y ayudar a que otras mujeres lo ganen, feliz por eso”, afirmó.

La profesora emérita agregó que es necesario “seguir trabajando juntos, hombres y mujeres, y valorar el trabajo de cada uno”.

La decana de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales UC, Alejandra Engler, destacó además el aporte de Montenegro tanto a la investigación como a la formación de nuevas generaciones y a la incorporación de mujeres en la ciencia.

“Es importante destacar que sea la primera mujer en recibir este premio, porque ella también ha tenido una trayectoria increíble fomentando la participación y el reconocimiento de las mujeres en las ciencias”, señaló.

Entre los hitos de su carrera se encuentra el desarrollo, en alianza con la empresa JPM Exportaciones, del sello Active Patagonia Factor (APF), una tecnología destinada a certificar científicamente las propiedades de la miel chilena y contribuir a su valorización en mercados internacionales.

Su investigación más reciente se ha concentrado en las propiedades medicinales de la miel producida en el Desierto de Atacama, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de desarrollo para comunidades locales y aportar a la conservación de la biodiversidad.

Su trabajo también ha abordado materias como la polinización, la restauración de ecosistemas, el uso sustentable de los recursos naturales, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La trayectoria de Montenegro también ha recibido reconocimientos fuera de Chile. En 1998 se convirtió en la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio L’Oréal-UNESCO “For Women in Science”, distinción que volvió a destacar su figura en 2024.