Encuesta de Expectativas Económicas eleva a 4,4% la proyección de inflación para diciembre y la TPM se mantendría en 4,5% en sus próximas dos reuniones

La Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de septiembre de 2026, publicada por el Banco Central y respondida por 48 académicos, consultores y ejecutivos de instituciones financieras, elevó a 4,4% la proyección de inflación para el cierre de este año, cifra que se compara con expectativas a dos años que permanecen ancladas en 3%.

Para septiembre, la mediana de los encuestados proyecta una variación mensual del IPC de 0,5%, mientras que a doce meses la inflación esperada se ubica en 3,3%.

En materia de inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles del IPC, la encuesta proyecta una variación mensual de 0,3% para septiembre y de 3,6% para el cierre de 2026, con una convergencia hacia 3% recién en el horizonte de dos años.

Mercado espera TPM en 4,5% hasta fin de año

Respecto de la Tasa de Política Monetaria (TPM), los encuestados anticipan que el Banco Central la mantendrá en 4,5% tanto en su próxima reunión como en la subsiguiente, y que se mantendría en ese nivel hasta el cierre de 2026.

La primera baja proyectada por la mediana de los consultados llegaría recién dentro de 17 meses, hacia comienzos de 2028, cuando la TPM se ubicaría en 4,25%.

En cuanto al tipo de cambio, la encuesta proyecta que el dólar se ubicará en $910 dentro de dos meses, para luego descender hasta $889 en 11 meses y $880 en 23 meses, de acuerdo con la mediana de los participantes.

Expectativas de crecimiento para Chile

Sobre el crecimiento económico, los encuestados proyectan una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,4% para el trimestre calendario de la encuesta y de 0,7% para el cierre de 2026, cifra que subiría a 2,9% en 2027 y a 2,6% en 2028.

El PIB no minero, en tanto, se proyecta en 0,8% para el trimestre en curso y en 1% para el cierre de este año, con una aceleración hacia 2,6% tanto en 2027 como en 2028.

Para la formación bruta de capital fijo, la mediana de los encuestados proyecta un crecimiento de 5,5% al cierre de 2026, que se moderaría a 2,1% en 2027.