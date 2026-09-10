Comenzó juicio oral por crimen de Ronald Ojeda: Fiscalía pide 20 años de prisión y apunta a posible carácter político

Este jueves comenzó en el Centro de Justicia el primer juicio oral por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

La acción es contra el acusado venezolano Maickel David Villegas Rodríguez, quien fue extraditado en 2024 desde Costa Rica como uno de los presuntos autores del delito.

Durante la audiencia, la Fiscalía destacó el eventual carácter político del crimen.

Comenzó juicio oral por crimen de Ronald Ojeda

Hasta ahora, la causa tiene 32 personas individualizadas, 26 de ellas detenidas en Chile y seis con orden de detención vigente, además de una condenada.

Este último es un menor de edad, quien era uno de los conductores de los tres vehículos que se encontraban afuera del domicilio de Ojeda esperando para su posterior traslado.

Un segundo conductor habría sido Maickel Villegas, quien luego del secuestro habría transportado a parte de los involucrados que habrían ingresado al departamento del exmilitar.

De acuerdo a lo señalado por la Fiscalía, Villegas habría pasado por una bencinera para cargar combustible y fue gracias a la recuperación de una boleta —ya que entregó un RUT— que se logró dar con su paradero.

A pesar de ello, el imputado logró salir de Chile con destino a Estados Unidos. Posteriormente, fue detenido en el paso fronterizo entre Costa Rica y Panamá y fue extraditado a Chile. Desde julio de 2024 que se mantiene en prisión preventiva.

La defensa del imputado ha señalado que él no tenía conocimiento de los hechos que estaban ocurriendo ni que se trataba de un secuestro.

De todos modos, la Fiscalía solicitará una pena de 20 años por los delitos de secuestro y homicidio. El fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, explicó que “la participación del imputado que le hemos atribuido en la acusación es de autor en el delito de secuestro con homicidio”.

“Sin la participación, a juicio nuestro, de Maickel Villegas, no podría haberse cometido este delito. Tenía una función muy irrelevante a pesar de que lo que se plantea por las partes contrarias es que estaba ahí prácticamente de manera circunstancial”, agregó.

El persecutor sostuvo que “el rol que él tiene es un rol importantísimo, no solo en lo que dice relación con la filmación de la víctima secuestrada, sino que después con la extracción que hace del resto de los integrantes de la organización criminal. Lo que nosotros hemos dicho es que la motivación para este secuestro es una motivación distinta a los secuestros que comete el tren de Aragua. La única razón es que el perfil de él es un perfil político”.

Este presunto móvil político que plantea el Ministerio Público tendría relación con la cúpula política venezolana, específicamente con Diosdado Cabello, quien habría entregado un pago al Tren de Aragua a través de Carlos Bobby.

¿Qué dice la defensa de Ronald Ojeda?

Juan Carlos Manríquez, abogado representante de la familia de Ronald Ojeda, dijo tras la audiencia: “Nosotros sostuvimos hoy en la apertura de este caso el punto de inflexión que significó para Chile, para Latinoamérica y específicamente también para las víctimas”.

“El miedo, el horror tomó cuerpo, cara y carne y puso a esas tres personas en la situación más grave que se ha conocido en Chile en el último tiempo, en que nuestra inteligencia, nuestra integridad territorial, la soberanía y, por sobre todo, la seguridad de una persona sometida a refugio fue vulnerada a pocas cuadras de La Moneda. Y es importante que el tribunal sepa que la condición de víctima, en este caso, se queda completamente escasa, corta y no alcanza a captar el nivel de daño, el nivel de miedo, el nivel de horror que esas personas y muchas otras han sufrido y están sufriendo”, acotó.