Cuatro artistas chilenos serán parte del soundtrack de EA SPORTS FC 27: Revisa las canciones

EA SPORTS FC 27 contará con una inédita presencia de música chilena en su banda sonora, con cuatro artistas nacionales incluidos en el soundtrack de la nueva entrega de la popular franquicia de fútbol.

Se trata de Cami, Rubio, FaceBrooklyn y Amigo de Artistas, quienes aportarán canciones de distintos géneros a la selección musical que acompañará a los jugadores dentro del videojuego.

¿Qué canciones chilenas estarán en EA SPORTS FC 27?

Los cuatro temas escogidos para integrar la banda sonora son:

Amigo de Artistas, godie. & V.I.C: “Un día nuevo (fuego)”.

“Un día nuevo (fuego)”. Cami: “Pena negra”.

“Pena negra”. FaceBrooklyn: “El combito”.

“El combito”. Rubio ft. Montoya: “Calla – Montoya Remix”.

Algunas de estas canciones ya habían aparecido durante la beta de FC 27, entre ellas “Un día nuevo (fuego)”, “El combito” y el remix de “Calla”.

Rubio y FaceBrooklyn celebran su llegada al juego

Fran Straube, artista detrás del proyecto Rubio, reconoció que no tiene una relación especialmente cercana con el fútbol, pero valoró la posibilidad de que el videojuego incorpore música original de distintos proyectos.

“Me encanta que pongan música también de autor, como original de bandas, eso lo encuentro súper interesante”, señaló a La Cuarta.

Distinto es el caso de FaceBrooklyn, quien se declaró seguidor de la franquicia desde FIFA 11.

“Soy fifero” y “llevo meses esperando este día”, afirmó el artista, quien destacó además la exposición internacional que implica aparecer en la banda sonora del juego.

“Yo he descubierto muchas bandas mediante el FIFA y yo sé que todos los que juegan este juego desde que son niños se acuerdan exactamente de todas las canciones que han aparecido en cada juego”, señaló.

El músico agregó que ahora tendrá “una canción que todos los fiferos del mundo” podrán reconocer.

¿Cuándo sale EA SPORTS FC 27?

EA SPORTS FC 27 se estrenará mundialmente el próximo 25 de septiembre de 2026 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC.

Quienes accedan a las ediciones Ultimate tendrán hasta siete días de acceso anticipado, por lo que podrán comenzar a jugar desde el 18 de septiembre.