Ministro Arrau aborda previa al 11 de septiembre: “Vamos a monitorear para que sea tranquilo” y asegura que las “policías cuentan con un plan de respuesta”

Este jueves, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió al despliegue y medidas de resguardo por parte de su cartera en una nueva conmemoración del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Al ser consultado por algún acto conmemorativo para la jornada, Arrau descartó y precisó que no es una tarea de su ministerio. En cambio, el titular de la cartera sostuvo que se está trabajando para el resguardo del orden público y desde ya las policías cuentan con un plan de preparación.

“Hay fechas que a veces tienen ciertas connotaciones, y por supuesto las policías tienen un plan de respuesta y preparación ante posibles hechos que puedan afectar la seguridad; estamos preparadísimos, vamos a estar ahí monitoreando para que esto pueda ser lo más tranquilo posible, que es nuestra obligación legal”, explicó el secretario de Estado.

Al respecto de los actos conmemorativos que se realizan cada año en los alrededores del Palacio de La Moneda, reconoció el derecho a la manifestación y opinión.

“Hay un derecho precisamente a la expresión, hay un derecho a manifestarse, pero hay que cumplir las normas”, afirmó. “Lo dijimos a raíz de los actos que ocurrieron este fin de semana, las manifestaciones pacíficas, con los permisos; si es que hay corte de tránsito, bienvenido sea“.

“Muy bien que la gente se exprese y se manifieste como mejor le parezca, cumpliendo las normas y no afectando el derecho de las demás personas”, concluyó.