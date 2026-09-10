Petróleo se dispara más de 7% hasta por encima de los US$ 105 tras ataques iraníes en Golfo Pérsico

El petróleo se disparó más de 7% este jueves y superó los US$ 105 con el Brent, luego de que medios estatales iraníes informaran que la Guardia Revolucionaria atacó buques en el Golfo Pérsico.

En concreto, el West Texas Intermediate (WTI) escaló 7,27% y cotizó en US$ 103,03 por barril, en una de las jornadas más volátiles desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

El Brent, en tanto, avanzó 7% hasta los US$ 108,28, alcanzando su punto más alto desde el 17 de mayo.

Ataques en el Golfo Pérsico impulsan al crudo

Cristián Claro, analista de mercados de Capitaria, explicó que el salto se produce luego de que medios estatales iraníes informaran que la Guardia Revolucionaria atacó dos buques estadounidenses, ocho petroleros y otras diez embarcaciones en el Golfo Pérsico, además de reportes de disparos contra buques mercantes en el norte del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, según la organización británica UKMTO.

“Este nuevo repunte se explica por el agravamiento de la situación en el estrecho de Ormuz, ruta por la que transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial, así como por la intensificación de los ataques hutíes contra infraestructura energética en Arabia Saudita”, señaló.

En esa línea, afirmó que a esto se suma la decisión de la junta de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de remitir el caso nuclear de Irán al Consejo de Seguridad de la ONU, lo que ha cerrado aún más la puerta a una salida diplomática en el corto plazo.

“Con este nivel de precios, el WTI alcanza su valor más alto desde mayo, mientras el Brent supera los US$ 105. Analistas advierten que la magnitud de esta escalada indica que el conflicto podría prolongarse más de lo que el mercado anticipaba hace apenas un mes, por lo que la volatilidad debería mantenerse elevada mientras persistan los ataques activos en el Golfo y el Mar Rojo”, puntualizó.