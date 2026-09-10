Wall Street cierra en rojo este jueves por alza del petróleo y expectativas de tasas de la Fed

Las principales bolsas de Estados Unidos cerraron este jueves con pérdidas, presionadas por el alza del petróleo, el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro y las mayores expectativas de que la Reserva Federal suba las tasas de interés la próxima semana.

El Dow Jones Industrial Average retrocedió 0,60% hasta los 52.064,46 puntos, el S&P 500 cayó 0,58% hasta los 7.592,12 puntos y el Nasdaq Composite bajó 0,65% hasta los 26.081,73 puntos.

El analista de mercados de Capitaria, Cristián Claro, explicó que el S&P 500 acumula seis sesiones consecutivas a la baja, con una caída total cercana al 2%, presionado por el fuerte repunte del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente.

“Las acciones estadounidenses abrieron hoy nuevamente en terreno negativo, arrastradas por el salto del crudo y por el consecuente aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que se ubican en torno al 4,8%, cerca de sus niveles más altos desde 2023″, añadió.

Asimismo, aseguró que este retroceso bursátil se explica principalmente por el temor a un rebrote inflacionario impulsado por la energía, justo en la antesala de la reunión de la Reserva Federal del próximo 16 de septiembre.

Alza del petróleo presiona a las bolsas

El primer factor detrás de la caída fue el precio del petróleo. El crudo Brent superó los US$ 105 por barril, su nivel más alto desde mayo, en medio de una escalada de las tensiones por el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán.

El West Texas Intermediate (WTI) escaló 7,27% y cotizó en US$ 103,03 por barril, en una de las jornadas más volátiles desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. El Brent, en tanto, avanzó 7% hasta los US$ 108,28, alcanzando su punto más alto desde el 17 de mayo.

El segundo factor fue el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El bono a 10 años escaló hasta 4,965%, su nivel más alto desde el 25 de octubre de 2023, cuando había alcanzado 4,966%.

Mercado eleva expectativas de alza de tasas

El tercer factor fue el cambio en las expectativas sobre la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal. Ante el encarecimiento de la energía y los datos de inflación mayorista (PPI) publicados recientemente, los inversionistas elevaron la probabilidad de que el banco central estadounidense suba las tasas de interés en su reunión de la próxima semana.

“Según la herramienta CME FedWatch, el mercado asigna actualmente una probabilidad de 70% a una subida de tasas de 25 puntos bases, un salto relevante respecto a estimaciones previas, lo que ha encarecido el costo del capital y golpeado con mayor fuerza a los sectores industriales y de consumo, más sensibles a las tasas de interés”, aseveró el analista.

“De cara a los próximos días, la atención de Wall Street estará puesta en el informe de inflación (IPC) que se conocerá antes de la decisión de la Fed. Un dato de inflación benigno podría aliviar parte de la presión sobre las tasas y permitir una recuperación de los mercados; en cambio, una lectura más alta —reforzada por el escenario energético actual— consolidaría las apuestas por un alza de tasas y podría extender la corrección bursátil en las próximas semanas“, puntualizó.

Con estos resultados, las tres bolsas acumulan una tendencia a la baja en las últimas jornadas. El Dow Jones ha retrocedido desde los 53.414,25 puntos del 4 de septiembre hasta el cierre actual, mientras el S&P 500 y el Nasdaq muestran caídas similares en el mismo período, en línea con el deterioro del panorama geopolítico y financiero internacional.