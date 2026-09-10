MOP analiza reactivación del proyecto Parque Urbano sobre la Autopista Central

En abril, la diputada y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), ofició al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por los inciertos avances del proyecto que busca construir el Parque Urbano Central, el cual se ubicaría sobre la Autopista Central en el centro de la capital, cuyas obras tuvieron que haber comenzado este año.

Incluso, la parlamentaria junto con otras concejalas de la comuna reunieron 1.400 firmas para retomar el proyecto.

La respuesta del MOP entonces fue que este proyecto no estaba dentro de las prioridades de la cartera; por ello se mantendría paralizado, según dio a conocer The Clinic.

Este jueves, Hassler se reunió con el biministro Louis de Grange para aclarar las dudas respecto al futuro de la iniciativa.

Tras la cita, desde la cartera indicaron que sí hay interés de reactivarlo, pero las dudas apuntan a su financiamiento.

El ministro explicó que el Ministerio de Desarrollo Social está estudiando la prefactibilidad para la construcción del parque, según dio a conocer el mismo medio.

“Esperamos que este interés se traduzca en avances concretos. El Parque Urbano Central es un proyecto que puede hacer una diferencia muy importante para las y los vecinos, recuperar un espacio que hoy genera una profunda segregación urbana y contribuir a construir una ciudad más integrada y con mejor calidad de vida”, dijo la exalcaldesa.