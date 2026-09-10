¿Necesitas reparar tu casa? Minvu abre beneficio de hasta $1,6 millones para jefas de hogar

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió este jueves 10 de septiembre las postulaciones a la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar, un beneficio que entrega hasta 40 UF para realizar mejoras de baja complejidad en viviendas.

La ayuda funciona mediante una tarjeta digital similar a una “gift card”, que permite comprar materiales de construcción en ferreterías que mantengan convenio con el Serviu de cada región.

El llamado estará disponible hasta el próximo 9 de octubre y contempla recursos para beneficiar a 25 mil mujeres jefas de hogar y sus familias en todo el país.

¿Cuánto entrega la Tarjeta Banco de Materiales?

El monto dependerá del tipo de reparación que se quiera realizar. Las postulantes pueden escoger una de las siguientes tres alternativas:

Reparación de techumbres: subsidio de 25 UF, equivalente a cerca de $1 millón.

subsidio de 25 UF, equivalente a cerca de $1 millón. Reparación de baños: subsidio de 15 UF, equivalente a cerca de $600 mil.

subsidio de 15 UF, equivalente a cerca de $600 mil. Instalación o reposición de cierres y rejas: hasta 40 UF, alrededor de $1,6 millones.

De acuerdo con el Minvu, el objetivo es financiar mejoras que permitan recuperar rápidamente las condiciones de funcionalidad y habitabilidad de las viviendas.

¿Quiénes pueden postular?

Para acceder al beneficio se deben cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

Ser mujer jefa de hogar mayor de 18 años .

. Ser chilena o extranjera con residencia definitiva.

Contar con un grupo familiar acreditado en el Registro Social de Hogares (RSH) .

. Estar entre el 70% y el 100% de la calificación socioeconómica del RSH.

de la calificación socioeconómica del RSH. Ser propietaria de una única vivienda, o que esta pertenezca a un integrante de su grupo familiar.

Habitar la vivienda que será reparada.

No haber recibido anteriormente beneficios de los programas DS 27 o DS 255 del Minvu.

Contar con ClaveÚnica activa.

¿Cuánto ahorro se necesita?

Las postulantes deberán contar con un ahorro mínimo depositado a más tardar al cierre del proceso.

Para reparaciones de techumbre o baño se exige 1 UF, mientras que para instalación o reposición de cierres y rejas se requieren 2 UF.

El ahorro debe mantenerse en una cuenta perteneciente a alguna de las instituciones en convenio con el Minvu: BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank.

¿Qué requisitos debe cumplir la vivienda?

El inmueble también debe reunir determinadas condiciones para acceder al programa:

Estar ubicado en una localidad urbana de más de 5 mil habitantes.

Tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.000 UF .

. Tener una antigüedad mínima de cinco años.

Corresponder a una casa y no a un departamento en condominio .

. Coincidir con la dirección registrada en el RSH y con el rol de propiedad del Servicio de Impuestos Internos.

En caso de postular a reparación de techo, este no debe contar con planchas de fibrocemento o tipo pizarreño.

¿Cómo postular?

La postulación se realiza 100% en línea a través del sitio web del Minvu utilizando ClaveÚnica.

Postular a la Tarjeta Banco de Materiales



La interesada deberá verificar sus antecedentes personales y familiares, ingresar los datos de la vivienda, adjuntar fotografías del inmueble y del daño que se busca reparar, seleccionar el tipo de obra y validar la cuenta de ahorro.

Tras aceptar la declaración jurada y enviar la solicitud, recibirá un comprobante de postulación en el correo electrónico registrado.

El proceso permanecerá abierto hasta el 9 de octubre de 2026.