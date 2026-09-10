Minsal anuncia a Beatriz Chávez como nueva seremi de Salud de Arica y Parinacota tras salida de Karla Kepec

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció este jueves a la nueva secretaria regional ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota (Seremi), Beatriz Chávez Vicentelo.

La designación se concreta a un mes de la renuncia de Karla Kepec, quien dejó el cargo tras la filtración de mensajes de WhatsApp que la vinculaban a gestiones con el Partido Republicano para la asignación de cargos.

¿Quién es la nueva seremi de Salud?

Beatriz Chávez es tecnóloga médica especialista en Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre de la Universidad de Tarapacá y magíster en Salud Pública con mención en Epidemiología en su misma casa de estudios.

Además, cuenta con un magíster en Ergonomía de la Universidad Politécnica de Cataluña (España), y con diplomados en Gestión Integrada de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, en Salud Ocupacional de la Universidad de Chile y en Seis Sigma nivel Black Belt, en la Universidad Mayor.

Previo a su nombramiento como seremi de Salud, ejercía como jefa del Departamento de Laboratorio de Salud Pública Ambiental y Laboral de la Seremi de Salud Arica y Parinacota entre 2014 y 2019, que retomó en 2021 tras encabezar la gestión regional durante la pandemia de COVID-19.