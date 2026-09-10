¿Cómo cuidar a mi mascota en este “18”?: Alimentos prohibidos y qué hacer en caso de una emergencia

En la antesala de las celebraciones de Fiestas Patrias, el consumo de preparaciones como asados, empanadas y anticuchos aumenta el riesgo de intoxicaciones y accidentes en perros y gatos por la ingesta indebida de comida casera. Por lo que es importante tener precaución para evitar cuadros de anemia severa, perforaciones o asfixia en los animales del hogar.

En conversación con CNN AM, la académica y médica veterinaria de la Universidad de la Frontera, Vanessa Hernández, entregó una serie de consejos y cuidados a tener este “18”, para disfrutar en familia, incluidos las mascotas de la casa.

Fiestas Patrias: ¿Qué alimentos están prohibidos para las mascotas?

La especialista señaló que las mascotas, al ingerir alguno de estos alimentos, pueden provocar daños severos a nivel sanguíneo, específicamente en los glóbulos rojos de las mascotas, que pueden desencadenar un cuadro de anemia y/o obstrucciones.

Algunos de estos alimentos prohibidos corresponden a:

Ajo

Cebolla

Pasas

Uvas

Grasa (animal)

(animal) Huesos

Carne muy condimentada

¿Qué hacer si mi mascota ingiere alguno de estos alimentos?

Frente a la ingesta accidental de alguno de los alimentos que pueden ser tóxicos para ellos. Hernández recomendó asistir de inmediato a alguna clínica veterinaria cercana al hogar frente a señales de alerta como vómitos, diarrea, dolor abdominal, tos excesiva o dificultad respiratoria.

Asimismo, recomendó tener un monitoreo de cuánto fue lo que consumió y hace cuánto tiempo los ingirió.

Consultada por cómo actuar frente a un caso de atragantamiento, ya sea por huesos, carne o incluso un palillo de anticucho, la especialista recomendó prestar atención en la tos, “si está tosiendo excesivamente en el fondo. Existe la posibilidad de que él pueda botar por sí mismo el hueso“.

Si presenta asfixia visible, se puede “intentar en primera instancia, con mucho cuidado, ojalá utilizando algún guante, alguna toalla, tratar de abrir el hocico del paciente y tratar de ver, verificar si es que el hueso se alcanza y ahí poder sacarlo“.

Asimismo, señaló que “si el hueso no se logra ver, podemos aplicar lo que es la maniobra de Heimlich, ya que esta maniobra implica que nosotros hagamos unas compresiones, a nivel del abdomen y tórax para que él pueda expulsar este hueso”.

Botiquín preventivo y alternativas seguras para este “18”

Hernández aconsejó tener presente un kit de cuidados, no solo para estas fechas, sino también presente todo el año, que debe contener gasa, alcohol, fármacos como antibióticos en caso de indiscreciones alimentarias y medicamentos que consume en caso de que la mascota tenga alguna enfermedad cronica. Como también números de clínicas veterinarias a la mano en caso de alguna emergencia.

Para incorporar a las mascotas de forma segura en estas celebraciones de Fiestas Patrias, la especialista recomendó optar por snacks saludables o alternativas caseras simples como carnes cocidas y magras (pollo, vacuno, pavo) preparadas al agua y sin ningún tipo de aliño o condimento.

Como también verduras en porciones controladas y cocidas, previamente autorizadas por un veterinario.