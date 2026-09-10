Defensa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, solicitó prisión domiciliaria por afecciones cardíacas

(CNN Español) — Cilia Flores, quien era primera dama de Venezuela hasta que fue capturada junto a su esposo Nicolás Maduro el 3 de enero, pidió este miércoles a la justicia de Nueva York que se le otorgue prisión domiciliaria por motivos de salud, especialmente por afecciones cardíacas.

Los abogados Mark E. Donnelly y Andres Sánchez, integrantes de la defensa de Flores, solicitaron al juez federal Alvin K. Hellerstein su traslado a una residencia privada bajo un régimen de vigilancia armada de 24 horas, monitoreo por GPS, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas, entre otras medidas.

“La Sra. Flores de Maduro es una mujer de 69 años que necesitará el tiempo suficiente para recuperarse de cualquier procedimiento médico en un entorno propicio para recuperar su salud. A pesar de los esfuerzos constantes del personal del MDC, un centro de detención no cuenta con las condiciones necesarias para dicha recuperación”, indicó la defensa en la presentación judicial, en la que indica que la solicitud fue discutida con el Gobierno de EE. UU. y que este se opuso a la medida.

Los abogados dijeron que antes del operativo militar estadounidense en Caracas, Flores estaba “físicamente saludable y no tomaba medicación”, pero ahora tiene recetados cuatro medicamentos y destacan que el 29 de julio sufrió “un episodio grave de 30 minutos” con una intensa presión en el pecho, lo que no descartan que haya sido un infarto leve, según las consultas realizadas por la defensa con expertos médicos externos.

“Sin realizar un ecocardiograma adicional para comparar la función cardíaca con la de sus exámenes anteriores, no está claro cuál es el alcance del daño coronario que pueda haber sufrido”, indicaron los abogados, que añadieron que Flores requiere al menos un procedimiento cardíaco invasivo (cateterismo).

“Cilia Adela Flores de Maduro es la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela y merece la oportunidad de esperar su juicio bajo arresto domiciliario, mientras se recupera de una cirugía cardíaca invasiva”, insiste la presentación.

El documento indica que las palpitaciones se redujeron y que Flores, que según el texto ha perdido más de 11 kilos desde su encarcelación, ha intentado aumentar su actividad física, pero que aún presenta debilidad, taquicardia ocasional y dificultad para respirar, así como dolor en el pecho y mareos ocasionales.

“Cada vez que se ha presentado alguno de estos episodios, ha tratado de mantener una cierta apariencia de calma mientras se encuentra entre más de 40 detenidas que llevan a cabo su rutina diaria con distintos niveles de ruido, agitación y perturbaciones ocasionales”, remarcó la presentación, que añade que la reclusa no duerme más de tres o cuatro horas al día y que “no puede encontrar ningún momento durante el día para descansar y recuperarse”.

El documento también se apoya en argumentos de inmunidad internacional, tal como días atrás lo hizo la defensa del derrocado Maduro, que pidió al juez desestimar la acusación.

El texto señala que Flores fue “secuestrada” y que sufrió lesiones a manos de sus captores.

Además, los abogados indicaron que Flores no tiene antecedentes penales y que las acusaciones no demuestran que represente un peligro para la comunidad estadounidense. También señalan que no existe un riesgo de fuga, ya que está “comprometida” a llevar hasta el final “tanto su caso como el de su esposo y está empeñada en apoyarlo con su presencia constante”.

Flores y Maduro enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, de los que se han declarado inocentes.

El proceso se encuentra en una fase previa al juicio, cuyo inicio fue programado para el 1 de junio de 2027. El 17 de noviembre se realizará una audiencia para presentar ante el juez Hellerstein los argumentos sobre las mociones para desestimar el caso.