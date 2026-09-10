Quiroz ante recorte del Banco Central a la proyección de crecimiento para 2026: “Uno no puede cambiar la economía de la noche a la mañana”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó las últimas contingencias relacionadas con el ámbito económico dadas a conocer durante los últimos días en el país.

En conversación con El Mercurio, el secretario de Estado abordó el último Informe de Política Monetaria del Banco Central, el que ajustó a la baja su proyección de crecimiento para el país y la ubicó bajo el 1%.

Sobre este escenario, Quiroz fue consultado si durante el primer año del Gobierno del Presidente Kast habrá una economía estancada.

Al respecto, aseguró que “el IPoM destaca la visión positiva que tiene respecto de la Ley de Reconstrucción y los efectos positivos que prevé en crecimiento y en expectativas. De hecho, cuando habla de expectativas, dice que la tendencia es hacia una mejora”.

Del mismo modo, aseguró que “ese es el motivo por el cual el Banco Central decide no bajar la tasa (de política monetaria). Si creyera que esta es una situación que realmente tiene un estancamiento estructural, lo que tendría que hacer es bajar la tasa. Decide no (hacerlo), porque piensa que en esta situación vamos a ir de menos a más“.

“¿Es un año complejo? Sí. La producción minera, no solo la de Codelco, sino también de privadas, cayó fuertemente. Hemos tenido los efectos de temporales y la crisis más grande energética desde 1975. Una economía cayendo en el primer trimestre. Cifras negativas en los siguientes tres meses”, añadió.

En esa misma línea, aseguró que “uno no puede cambiar la economía de la noche a la mañana. Estamos trabajando en ello. Tenemos muy buenas expectativas, pero también no nos olvidamos del presente“.

“Estas medidas que estamos haciendo son para el presente, van a tener efectos vía expectativas de inversión hoy, pero además hay otras medidas que vamos a seguir anunciando muy contundentes, espero antes de fin de mes”, sentenció el ministro Quiroz.