Dólar escala más de $10 y supera los $940 tras caída del cobre y temores inflacionarios

Este jueves el dólar tuvo un fuerte impulso alcista que lo llevó a escalar más de $10 y superar la barrera de los $940.

En concreto, el billete verde finalizó la sesión en $940,6 tras subir $12,9, impulsado por el fuerte retroceso del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME), un fortalecimiento del dólar tras conocerse el dato del Índice de Precios al Productor (IPP) en Estados Unidos y posibles aumentos de las tasas de la Reserva Federal.

En cuanto al metal rojo, este cayó 1,92% a US$ 6,53 la libra en LME, luego de que aumentaran los temores por aranceles vinculados al cobre por parte de la administración de Donald Trump.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillan, señaló que el IPP de EE.UU. avanzó 0,4% mensual, en línea con lo esperado, mientras que en términos anuales alcanzó 5,4%, una décima por sobre las expectativas: “Esto reforzó las preocupaciones inflacionarias y llevó al mercado a elevar hasta 71,8% la probabilidad de una subida de 25 pb de la Fed la próxima semana“.

En esa línea, afirmó que el foco ahora estará en el IPC de EE.UU. de mañana a las 09:30 y que el mercado espera 0,4% mensual y 3,4% anual: “Una inflación superior a las expectativas podría reforzar las apuestas por una subida de tasas y, si el cobre continúa debilitándose, abrir espacio para que el dólar busque niveles sobre los $950″.

“Por el contrario, una inflación más moderada, acompañada de una recuperación del cobre, podría generar una corrección y llevar nuevamente al USDCLP bajo los $930“, p0untualizó.

Tipo de cambio podría buscar los $948

Por su parte, Ignacio Moraga, ejecutivo senior de XTB, argumentó que para las próximas sesiones, si el contexto internacional no muestra un giro y se mantienen tanto las tensiones geopolíticas como los temores inflacionarios, el tipo de cambio podría continuar su senda alcista e ir a buscar la zona de los $948.

“Por el contrario, una distensión internacional que alivie el precio del crudo y permita una recuperación en la cotización del metal rojo abriría espacio para que la moneda local recupere terreno, devolviendo la paridad hacia niveles de soporte en torno a $933–$930“, puntualizó.