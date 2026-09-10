Embajador Judd vuelve a abordar política interna chilena: “En este momento, Chile es vulnerable al crimen organizado”

“Los embajadores ya no deben opinar sobre la política interna en los países en los que están. Eso lo hemos hecho saber al embajador ya en varias oportunidades y hoy día es exactamente uno de los temas que tocamos“.

De esta forma, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se refirió a la breve reunión que sostuvo ayer miércoles con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien fue citado a una reunión tras sus dichos sobre el estallido social de 2019.

En entrevista con CNN Chile, Judd había indicado que “cuando nuestras agencias de inteligencia analizan —y cuando digo analizar, no digo que hayan venido a Chile a hacerlo—, pero cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron”.

Luego de la reunión con Pérez Mackenna, el propio embajador subrayó que sus dichos tenían relación con información de fuentes abiertas recopiladas en Estados Unidos, y que no se tenían antecedentes de investigaciones particulares sobre la situación.

Un día después de la reunión y de los dichos del canciller, se publicó una entrevista del embajador Judd en El Mercurio, donde se refirió a distintos temas de la contingencia.

Consultado sobre si ve a Chile como un país vulnerable ante el crimen organizado, Judd manifestó que “en este momento, absolutamente. Cuando observas a estas organizaciones y los lugares donde quieren entrar, Chile es vulnerable al crimen organizado“.

“No es que no tengan una buena PDI o buenos Carabineros. Hemos visto ya cómo ha bajado el delito en Colombia, Venezuela o Ecuador. Pero así como pierden poder ahí, buscarán otras locaciones. Por eso, creo que programas como el Escudo de las Américas está en el mejor interés de Chile”, añadió.

Posteriormente, se le preguntó si es parte de la “doctrina Donroe”, ante lo cual replicó que “esa doctrina se aplicará de forma diferente a cada país. Chile debe mirarse a sí mismo primero, al igual que Estados Unidos. El mismo Presidente Kast ha dicho que en su política Chile está primero. Eso es la Doctrina Donroe. Hacerse cargo primero de uno y después ver cómo se puede ayudar a los demás países”.

Más adelante, se le consultó sobre si no estaba respondiendo demasiado a autoridades chilenas —a raíz de polémicas con ministros del Gobierno de Kast sobre los aranceles—, ante lo cual aseguró que “no. Creo que es el proceso normal. (…) Lo que pasa actualmente es que, para Estados Unidos, la diplomacia no es lo mismo que solía ser. Cuando ves a diplomáticos ir a fiestas y estrechar muchas manos, hay que aclarar que ahora tenemos otro objetivo. Nuestro objetivo es lograr metas, logros. Y eso es lo que vamos a hacer. A veces, para lograr que se hagan las cosas, deben haber conversaciones directas y francas“.