Gobierno decreta duelo nacional por tres días tras homicidio de carabinero en el Biobío

El presidente José Antonio Kast decretó duelo nacional este lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de octubre por la muerte del sargento segundo de Carabineros Jaime Ariel Urrea Burgos.

El funcionario policial falleció este domingo mientras era parte de un procedimiento por violencia intrafamiliar en la comuna de Quilleco, en la Región del Biobío.

En ese contexto, recibió un impacto de bala que lo dejó herido. Fue trasladado hasta un recinto asistencial; sin embargo, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Urrea tenía 40 años y 18 años al servicio de la institución. Pertenecía a la dotación del Retén “Canteras” de la 1ª Comisaría de “Los Ángeles” y su fallecimiento se confirmó la madrugada de este lunes.

Se trata del quinto carabinero fallecido durante 2026 en medio de actos de servicio.

Las autoridades informaron que el sujeto imputado por el ataque fue arrestado y que se amplió su detención por 72 horas. Durante esta semana será formalizado.