Amplían por 72 horas detención de imputado por crimen de carabinero en Quilleco

Autoridades informaron la ampliación por 72 horas de la detención del imputado por el homicidio del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos en Quilleco (Región del Biobío).
La detención fue ampliada hasta este jueves 8 de octubre.
Según se dio a conocer, todavía falta por realizar la autopsia y recibir el informe del arma utilizada, además de otros peritajes.
En tanto, la audiencia de formalización se realizará este jueves a partir de las 11:55 horas.
Urrea tenía 40 años y 18 años de servicio en la institución. Pertenecía a la dotación del Retén “Canteras” de la 1ª Comisaría de “Los Ángeles” y su fallecimiento se confirmó la madrugada de este lunes.
El funcionario policial era parte de un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco. En ese contexto, recibió un impacto de bala que lo dejó herido. Si bien fue trasladado hasta un recinto asistencial, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.
Se trata del quinto carabinero fallecido durante 2026 en medio de actos de servicio.
En tanto, el atacante fue detenido en el lugar.
El Ministerio Público instruyó que la investigación quedara a cargo de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles de la PDI, con apoyo del Laboratorio de Criminalística.
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