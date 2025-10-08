Gobierno apelará a fallo que concedió libertad condicional de Mauricio Ortega, condenado por ataque a Nabila Rifo

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, señaló que también se pidieron medidas extra de protección para Nabila Rifo.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, confirmó que el Gobierno apelará a la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que dejó en libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado por el ataque a su expareja Nabila Rifo en 2016.

También pidieron aumentar las medidas de protección a Rifo. “Hemos solicitado medidas extra de protección para la señora Rifo en la ciudad de Coyhaique”, indicó la ministra.

Cabe recordar que Mauricio Ortega cumplía una pena de 18 años de presidio, luego de que la Corte Suprema rebajara la condena inicial de 26 años, al descartar el delito de femicidio frustrado.

La decisión fue adoptada por la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Cabe recalcar que Gendarmería emitió un informe técnico desfavorable a la solicitud de libertad condicional de Ortega.

A pesar de que aún le restan más de ocho años de condena, la comisión resolvió otorgarle el beneficio penitenciario tras revisar su caso junto al de otros internos de recintos penales de la Región de Aysén.

Según el informe judicial, Ortega fue evaluado con una “conducta intachable” y obtuvo una calificación de bajo compromiso delictual. El sujeto se encuentra en un listado de 24 internos del Centro de Reclusión Preventiva de Puerto Aysén que fueron favorecidos con la medida.

Mauricio Ortega fue condenado por el brutal ataque a Nabila Rifo, ocurrido en 2016. Debido a ello, la mujer perdió ambos globos oculares.

Esta jornada, la ministra Orellana afirmó que “como institución fuimos querellantes hasta la decisión de la Corte Suprema en el juicio contra Mauricio Ortega y, por lo tanto, no fuimos oídos durante el proceso de análisis y decisión respecto a la libertad condicional”.

“No somos comentaristas de las decisiones que toman los tribunales, sí somos querellantes a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y por lo tanto nuestra opinión está clara en el anuncio de apelación”, añadió.